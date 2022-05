David Callejas se despide como presidente del Béjar Industrial

El CD Béjar industrial afronta la próxima temporada con la incertidumbre de la composición de la nueva junta directiva, de la que por el momento no se han oficializado los nombres, aunque se sabe que en el proceso Manuel Gallego se postuló como candidato para evitar la desaparición del club, si no se encontraba junta directiva. La junta saliente anunció la existencia de una nueva directiva, dispuesta a hacerse con las riendas del club, aunque aún no han trascendido los nombres de la misma. Posiblemente la próxima semana se convoque una asamblea extraordinaria para la firma y recogida en estatutos y actas del club de la nueva directiva.

Antes de marcharse, el presidente del club, David Callejas, ha querido dirigirse a los aficionados para dar las gracias a todas y cada una de las personas que han apoyado a la actual directiva.

Carta de despedida del actual presidente del Béjar Industrial

Quiero que mis últimas palabras de presidente sean de agradecimiento a mi Junta Directiva, por su colaboración y confianza demostrada a lo largo de estos años, que sacrificando muchas horas libres me han acompañado a lo largo de este bonito ciclo.

Nos hicimos cargo de la dirección de nuestra querida entidad, que es el club deportivo Béjar Industrial, equipo que representa la ciudad, y así es, nos representa a todos y cada uno de nosotros que amamos la ciudad de Béjar, llevando su escudo y nombre allá donde vaya. Portando los bonitos colores del Rojo y el Negro y defendiendo su nombre en todos y cada uno de los campos que hemos visitado.

No tengo palabras de agradecimiento para todas y cada una de las personas que me han apoyado y acompañado, remando en una misma dirección. Jugadores, entrenadores, socios y aficionados, mil gracias por hacer que todos estos años haya podido disfrutar de esta bella etapa. Al Mario Emilio no lo echare de menos, porque seguiré acudiendo cada domingo a nuestro fortín, y acompañar en el rugir de la grada apoyando a los nuestros.

Me marcho de la entidad con la sensación de que todo mi trabajo en el club han ido enfocadas por y para el Béjar Industrial, se habrán hecho mal o bien , habrán existido aciertos y desaciertos, pero una cosa quiero dejar clara, siempre he querido y he trabajado con la mejor intención para el club.

Con estas palabras también animo a las futuras directivas, que jamás se den por vencidos, y luchen por este equipo, que se lo merece todo.

Sin más… vuelvo a agradecer a todos vosotros por todo este tiempo en el que hemos reído, hemos llorado y hemos disfrutado. Animo a los niños de Béjar que se unan a esta gran familia, y disfruten del deporte y el futbol, haciendo amistades para toda la vida.

¡MIL GRACIAS, MIL GRACIAS Y TROPECIENTAS MIL GRACIAS¡

Última jornada de liga del CD Béjar Industrial

En lo deportivo, el CD Béjar Industrial disputó el pasado fin de semana la última jornada liguera, que se saldó con una abultada derrota (6-1) ante el CD Mojados, lo que deja al club textil en el puesto 15 de la tabla.