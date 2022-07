El Ayuntamiento de Béjar repara desperfectos del campo de fútbol

El Ayuntamiento de Béjar está trabajando en subsanar algunos de los problemas más acuciantes que presenta el terreno de juego del Mario Emilio. En concreto, está trabajando en una zona de las áreas, donde existe un ligero hundimiento. Un desnivel, ligero pero suficiente para que se forman charcos y balsas de agua en la zona cuando llueve, algo que no debería suceder en un campo de césped artificial.

Con anterioridad se procedió a realizar algunos trabajos para arreglarlo, pero sin éxito. El origen parece ser el cauce de un regato que desciende desde El Bosque, aunque no está claro ya que sólo afecta a esta zona. Los trabajos que se realizan son más “intensos” que en anteriores ocasiones con el objetivo de poder repararlo definitivamente.

Esta mejora del terreno de juego era una de las demandas del club deportivo Béjar Industrial, anterior al fin de la temporada anterior, pero las obras no se realizaron para no interferir en el normal desarrollo de la temporada y así poder dar continuidad al desarrollo de esta. Los trabajos no han podido realizarse con anterioridad por encontrarse las instalaciones ocupadas por los efectivos y vehículos de la UME que han trabajado en los recientes incendios.