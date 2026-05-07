Vecinos de Valdesangil piden una junta urgente ante la falta de alcalde

La situación institucional de Valdesangil continúa sin resolverse meses después de la dimisión de sus responsables locales. Vecinos de la pedanía bejarana han reclamado la convocatoria de una junta extraordinaria para abordar la falta de alcalde pedáneo y buscar una persona que pueda asumir la gestora hasta las próximas elecciones municipales.

La falta de representación en la localidad ha generado preocupación entre algunos vecinos, que consideran que el problema se está prolongando demasiado tiempo sin una solución clara por parte del Ayuntamiento de Béjar.

Vecinos reclaman una junta extraordinaria

Según han explicado vecinos a este medio, el diputado de zonas rurales de la Diputación de Salamanca, Antonio Labrador, se ha interesado por el tema y les ha trasladado que se está intentando encontrar a una persona que se haga cargo de la gestora de Valdesangil.

Sin embargo, varios residentes consideran que la solución debería pasar por convocar una reunión abierta en el propio pueblo. "Que el secretario convoque una junta de vecinos extraordinaria para exponer la situación y ver si alguien da el paso", señala uno de los testimonios recogidos por este medio.

Los vecinos recuerdan además el caso de Águeda, entidad menor de Ciudad Rodrigo, donde finalmente se consiguió encontrar una persona dispuesta a asumir la responsabilidad local.

Temor a una designación externa

Algunos residentes muestran también su preocupación por la posibilidad de que, si ningún vecino acepta el cargo, pueda designarse a una persona ajena al municipio únicamente para ejercer funciones administrativas hasta las elecciones locales.

"Se podría poner a alguien de fuera hasta las elecciones solo para figurar", advierte otro vecino consultado, que asegura que algunos habitantes de Valdesangil estarían dispuestos a asumir la responsabilidad si fueran propuestos en una reunión vecinal.

Por este motivo, varios vecinos plantean que la junta extraordinaria se celebre antes de que finalice este mes y que en ella se expliquen las consecuencias administrativas y políticas que tendría mantener la situación actual sin una gestora local.

Críticas por la falta de solución

La situación de Valdesangil ha comenzado a generar críticas entre vecinos, que denuncian la ausencia de avances desde hace meses.

En un reciente artículo de opinión remitido a este medio, un vecino cuestionaba tanto la actuación del Ayuntamiento de Béjar como la gestión administrativa del problema, asegurando que la pedanía continúa sin una solución efectiva pese al tiempo transcurrido desde las dimisiones.