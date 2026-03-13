La Marcha Pro Semana Santa abre mañana los actos cofrades en Béjar

La ciudad de Béjar vivirá este sábado 14 de marzo uno de los primeros actos vinculados a la celebración de la Semana Santa con la XXXIX Marcha Pro Semana Santa, organizada por la Cofradía de la Santa Vera Cruz.

La actividad comenzará a las 09:30 horas con salida desde el Café Pavón, en una jornada que cada año reúne a cofrades y vecinos en un ambiente de convivencia y tradición. Esta marcha se ha consolidado históricamente como el acto que da inicio al calendario de la Semana Santa en Béjar, sirviendo de antesala a los actos procesionales y celebraciones litúrgicas de las próximas semanas.

Recorrido

El itinerario previsto permitirá a los participantes recorrer distintos puntos de la ciudad y su entorno, combinando tramos urbanos con espacios naturales de la comarca.

El recorrido discurrirá por Calle Libertad, Recreo, Tejedores, Los Pinos, Palomares, Valdesangil, Carretera de Fuentebuena (La Tenería), Ventorro Pelayo, Puente de San Albín, Parque de La Antigua, calle 29 de Agosto, Rodríguez Vidal, Calle Mayor y Plaza de España.

Una tradición consolidada tras casi cuatro décadas

Con casi cuarenta años de trayectoria, esta cita se ha convertido en una de las tradiciones previas más arraigadas en la programación cofrade de Béjar. La iniciativa combina el sentimiento religioso con la participación ciudadana y la promoción de la vida saludable.

Desde la organización se invita a los vecinos de Béjar y la comarca a sumarse a esta jornada especial, acompañando a los cofrades en una actividad diferente que cada año despierta un notable interés.

La marcha cuenta con la colaboración de entidades y empresas locales como el Ayuntamiento de Béjar, el Club de Montañeros Sierra de Béjar, Gaseosas Molina, Panadería Neila, Panadería La Rústica y Señor Impresor, cuyo apoyo permite mantener viva esta tradición.