Los vecinos de Fuentebuena exigen soluciones para su carretera a la Diputación

Hasta en 8 ocasiones han pedido que intervenga ante el mal estado y peligrosidad y los accidentes en la carretera de acceso a la pedanía.

La asociación de vecinos de Fuentebuena se han dirigido por octava vez a la Diputación de Salamanca, en esta ocasión también a otras administraciones y colectivos, como el Ayuntamiento de Béjar, asociaciones y medios de comunicación, para exigir una solución ante los peligros que se someten a diario. “...que se acabe de una vez asociar con accidentes la carretera dsa-250 (tramo desde la sa-220 hasta la pedanía de Béjar Fuentebuena y a su unión con los pueblos Navalmoral de Béjar y Sanchotello”, denuncian.

El año pasado hubo un accidente con resultado de muerte del conductor y el pasado 22 de Abril otro accidente en el que se vieron involucrados, aparte del conductor (que de no ser por los agentes habría sido abrasado por su coche en llamas al colisionar con el muro de piedra de una finca), dos guardias civiles con resultado de intoxicación por inhalación de humo perteneciente a la combustión del coche.

La España Vaciada

“Tanto se habla de este grandísimo problema que les vamos a dejar de herencia a las próximas generaciones; si se quiere trabajar sobre este problema, empecemos por dar accesos a nuestros pueblos y no cómo se está haciendo en nuestro caso, cerrarlos. Nos preocupamos de pedir que tengamos una carretera digna para transitar y no se dan cuenta que las Diputaciones existen principalmente por dichas carreteras, si no desaparecerían y eso se llama "tirar piedras sobre su tejado", parece mentira que sea la Diputación la que nos esté echando de nuestros pueblos; es una sangría diaria ver cómo nuestros hijos emigran sin que la administración haga nada y cuando se den cuenta no habrá remedio, ahora es cuando hay que dar soluciones cómo la que pedimos y suplicamos” Escriben a la Diputación los vecinos de Fuentebuena.

Los vecinos se dirigen personalmente al presidente de La Salina para sacarle los colores y enumerar el gran número de veces que les han pedido ayuda, haciendo éste caso omiso. “Sr. Presidente: Una y otra vez nos ponemos en contacto con ustedes para exigir una respuesta a la Trágica situación en la que nos encontramos, lo hemos pedido mediante cartas, medios de comunicación, mediando nuestro Ayuntamiento, en consonancia con los ayuntamientos de Navalmoral y Sanchotello a los que ni siquiera tenemos constancia de que la Diputación se dignara a contestar, incluso en una reunión en la Diputación y no ha servido para que se den cuenta del riesgo que corremos y la cantidad de accidentes que ocurren en esta carretera. Hace tiempo nos dijeron que se realizan "labores de conservación ordinaria", pero ni siquiera sabemos a qué se refieren estas "labores" ni vemos que estas se realicen como tendrían que llevarse a cabo al tratarse de una carretera tan transitada”.

La principal función de esta Asociación esta siendo reducir el peligro diario de la carretera de los accesos tanto a la pedanía como a los pueblos y a las fincas. “nos debemos a nuestros vecinos que así han puesto su confianza en nosotros para que intentemos dar alguna solución y siempre de la manera más sosegada y educada posible (como no puede ser de otra manera) sin conseguir nada” aseguran.

Ayuntamiento

El colectivo se dirige también al Ayuntamiento de Béjar, a su alcalde , al que también exigen una solución mediante una carta que puede ser consultada en esta información.

Carta a la Diputación

Carta al alcalde de Béjar