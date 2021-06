Los vecinos de Fuentebuena denuncian ante la Diputación la peligrosidad de su carretera

Desde la Asociacion de Vecinos de Fuentebuena, ASFUVE, se dirigen por séptima vez, y tras su negativa a solucionar los peligros que a diario sufren, a la Diputación para pedir que acaben de una vez con el hecho de que esta carretera este asociada a la accidentalidad. Se refieren al tramo desde la SA-220 hasta la pedanía de Béjar y a su unión con las localidades de Navalmoral y Sanchotello.

La presidenta del colectivo, María del Carmen Hoya Hernández, pide al presidente de la diputación que no se escude tras la pandemia. Y que haga caso a las demandas de las localidades de Béjar, Navalmoral y Sanchotello.

“La España Vaciada, tanto se habla de este grandísimo problema que les vamos a dejar de herencia a las próximas generaciones; si se quiere trabajar sobre este problema, empecemos por dar accesos a nuestros pueblos y no cómo se está haciendo en nuestro caso, cerrarlos. Nos preocupamos de pedir que tengamos una carretera digna para transitar y no se dan cuenta que las Diputaciones existen principalmente por dichas carreteras, si no desaparecerían y eso se llama “tirar piedras sobre su tejado”, parece mentira que sea la propia Diputación la que nos esté echando de nuestros pueblos; es una sangría diaria ver cómo nuestros hijos emigran sin que la administración haga nada y cuando se den cuenta no habrá remedio, ahora es cuando hay que dar soluciones cómo la que pedimos y suplicamos”, destacan desde ASFUVE en su carta.

Solicitan al presidente de la diputación que no se escude tras la Pandemia para no actuar y que “se digne en contestar” a los ayuntamientos que reclaman su intervención.

Por carta, a través de los medios de comunicación y a través de los ayuntamientos mencionados han reclamado la intervención de la Diputación para solucionar el problema.

“Incluso en una reunión en la Diputación no ha servido para que se den cuenta del riesgo que corremos y la cantidad de accidentes que ocurren en esta carretera. Hace tiempo nos dijeron que se hacen “labores de conservación ordinaria”, pero ni siquiera sabemos a qué se refieren estas labores”, destacan asegurando que no ven que se realicen los trabajos a los que se refiere la Diputación.

“ A su vez nos indicaban que en anteriores años se habían realizados tanto en la DSA-250 cómo en la DSA-256 obras y mejoras, que entendemos muy por debajo a lo necesario; también se referían a que la carretera en cuestión necesitaría un nuevo proyecto (entendemos que el anterior realizado por D.Felipe López y que hemos pedido varias veces ya no está en vigor)”, reclaman mientras aseguran que la diputación se ha gastado más de medio millón de Euros en la carretera que une Ledrada con Nava de Béjar.

La asociación destaca que su objetivo es tratar de reducir el peligro diario de la carretera, de los accesos, tanto a la pedanía, a los pueblos y a las fincas. “Una carretera con esta altísima circulación que está llena de piedras que caen de todas las deterioradas paredes, de un firme lamentable, sin las cunetas necesarias, una señalización insuficiente sólo puede traducirse en accidentes como los que ocurren a diario y ojala no ocurra una desgracia mayor que después de tantas peticiones quedaría la Diputación terriblemente señalada.

Desde ASFUVE somos conscientes del compromiso de la Diputación en la seguridad de todos los Salmantinos, por eso, le pedimos que al presentar un problema de tales características se nos atienda; y que estos kilómetros que les indicamos disminuyan su alto grado de peligrosidad y accidentalidad lo antes posible, teniendo en cuenta el número de vehículos tan elevado que por allí transita a diario”, reclaman desde el colectivo vecinal al presidente de la Diputación.