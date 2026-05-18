Una treintena de personas participa en la visita crítica a El Bosque de Béjar

El Grupo Cultural San Gil y la Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar (PDBB) organizaron el pasado sábado 16 de mayo una visita guiada de carácter crítico al BIC-Jardín Histórico El Bosque de Béjar bajo el lema "Todo lo que se ha hecho mal en El Bosque". La actividad reunió a unas treinta personas interesadas en conocer las actuaciones que ambos colectivos consideran inadecuadas en este espacio patrimonial.

La iniciativa recorrió distintos puntos del recinto siguiendo un itinerario similar al de las visitas didácticas que San Gil ofrece semanalmente, aunque en esta ocasión centrado en señalar las intervenciones ejecutadas desde 2002 por la Junta de Castilla y León y, en menor medida, por el Ayuntamiento de Béjar.

Más de medio centenar de actuaciones cuestionadas

Durante el recorrido, los asistentes pudieron conocer más de cincuenta actuaciones que, según los organizadores, han resultado "fallidas, defectuosas, chapuceras o perjudiciales" para la conservación y la armonía histórica de este jardín renacentista.

Desde ambos colectivos se criticó especialmente la inversión de importantes cantidades de dinero público en proyectos que consideran poco útiles o incluso dañinos para la integridad del conjunto histórico. El Bosque de Béjar está considerado uno de los tres únicos jardines históricos declarados BIC en Castilla y León y el más antiguo de todos ellos.

Los organizadores recordaron además que muchas de las actuaciones ahora cuestionadas ya habían sido denunciadas previamente tanto en medios de comunicación como mediante escritos remitidos al órgano competente en materia de patrimonio.

En este sentido, señalaron que gran parte de sus informes y propuestas alternativas no han recibido respuesta institucional, pese a haber sido presentados antes de la ejecución de determinadas obras.

Críticas a la gestión institucional

Tanto el Grupo Cultural San Gil como la Plataforma para la Defensa de El Bosque sostienen que la Junta de Castilla y León “permanece ajena” a los problemas que afectan a esta villa de recreo renacentista.

Según explicaron durante la visita, ambas entidades disponen de varias propuestas de intervención “novedosas y razonables” destinadas a mejorar la conservación y recuperación del espacio, aunque aseguran que continúan pendientes de valoración por parte de las administraciones.

La jornada también sirvió para poner el foco en el mantenimiento cotidiano del recinto, una competencia que corresponde al Ayuntamiento de Béjar. Los organizadores reclamaron una mayor diligencia municipal y la contratación de más personal para las labores de jardinería y conservación ordinaria del BIC.