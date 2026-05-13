El Bosque de Béjar centra una visita para denunciar "chapuzas" patrimoniales

La Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar y el Grupo Cultural San Gil han convocado una visita guiada a El Bosque de Béjar el próximo sábado 16 de mayo, a las 11:00 horas, con el objetivo de denunciar lo que consideran "chapuzas, errores, calamidades y ausencias" en las actuaciones realizadas en este espacio.

Según los colectivos organizadores, la jornada servirá para mostrar sobre el terreno las intervenciones que, a su juicio, se han ejecutado de forma inadecuada en este BIC-Jardín Histórico desde el año 2002.

Críticas a las actuaciones de la Junta de Castilla y León

La convocatoria señala directamente a la Junta de Castilla y León como responsable de las actuaciones cuestionadas en El Bosque. Los organizadores sostienen que las obras realizadas durante las últimas décadas han supuesto "malas intervenciones" en un conjunto patrimonial de gran valor para Béjar.

La visita pretende explicar al público los puntos más controvertidos de esas actuaciones y su impacto sobre la conservación del jardín histórico.

Entrada gratuita y degustación por San Isidro

Los colectivos convocantes asumirán el coste de las entradas del público asistente. Además, con motivo de San Isidro Hortelano, ofrecerán una degustación de rosquillas listas y tontas.

El acto está planteado como una actividad abierta de carácter informativo y reivindicativo sobre el estado de conservación de uno de los espacios patrimoniales más representativos de Béjar.