Sin tapujos. Entrevista a Luis Francisco Martín Candidato del PP de Béjar

Lleva 32 años de militancia en el partido pero advierte que éste ya no será lo que ha sido hasta este cisma, hasta la actualidad. Reconoce el revuelo que se ha montado con su designación desde Salamanca como candidato. Advierte que en el PP comienza una nueva época; que si el PSOE sufrió un cisma y no desapareció el PP no va a ser menos. Lo primero que hará, cuando llegue al Ayuntamiento, será hablar con todo el mundo, con todas las partes para mostrar a ese nuevo PP. Huirá de “guerras absurdas con el PSOE que sólo perjudican a la ciudad, para generar proyectos de futuro conjuntamente”

P. Cuando hemos hablado por teléfono has restado un poco de importancia a lo que está sucediendo en el PP. Pero han dimitido los concejales, el presidente del partido y candidato anuncia que no lo será... En fin un poco de revuelo me reconocerás que se ha montado?

Un "revuelazo", porque fueron muchas noticias inesperadas en apenas 60 horas, Que Alejo a unos meses de las municipales anuncia que no se presenta, cuando en la calle se esperaba su nombre, que se me nombre candidato a mi cuando me dedicaba a tener una vida tranquila y sin problemas y alejado de primera línea y nadie esperaba mi nombre como candidato…, pues saltó la bomba. Después de una larga etapa de liderazgo de la misma personas más de 32 años. La gente se acostumbra a una forma de trabajar, de entender la política y aparece un nuevo candidato del PP que no sea Alejo. Todo cambio genera incertidumbre, pero el PP es un gran partido que cuenta con muchos afiliados y simpatizantes en Béjar y Comarca y antes de lo esperado todo volverá a la normalidad. Pero entiendo que un grupo de personas que tenían la ilusión de continuar trabajando por Béjar y pudiendo imaginar que habrá cambio de entrenador, habrá jugadores nuevos para intentar trabajar de otra forma. Ni mejor ni peor solo diferente, Por eso entiendo que pueda suceder esto, pero estaba asumido cuando decidí encabezar la candidatura.

P. Unas de tus condiciones para ser candidato ha sido la renovación. “Un cambio radical de lo que era el PP de Béjar” frente a lo que va a ser: En este sentido dos preguntas: ¿A quien le pones las condiciones?

Yo no pongo condiciones a nadie. Únicamente el Partido Popular de Salamanca y su Comité electoral me comentan la posibilidad de ser Candidato y con su apoyo total, su confianza en mí y la libertad para hacer mi equipo sin imposición de ninguna persona. Y como bejarano, y con ganas de hacer cosas por mi ciudad, me parece que era el momento de intentar mejorar la situación y con el trabajo de un nuevo equipo. Ayudar en la vida cotidiana de nuestros vecinos, pero yo no llamé a ninguna puerta para regresar o pedir, ya que nunca me fui. Se necesitaba un cambio y pensaron que era en este momento que yo era la persona idónea para liderarlo.

P.¿Que supone este cambio, como se va a plasmar?

Quien me conoce sabe que no va a suceder nada que no sea lo lógico y lo que quiere el ciudadano, escuchar, ayudar, quitar esas rivalidades políticas sin sentido. Llevamos 30 años en esas guerras absurdas que solo van en perjuicio de la ciudad, cometidas por los dos grandes partidos que llevan gobernando en todos estos años, generar proyectos de futuro conjuntamente entre todos y no hacer proyectos de legislatura. Y si cambia el color político, tiramos todo ese trabajo y dinero público por la borda, creo que más que un cambio yo diría que va a entrar una necesidad de entendimiento y lógica y si todos los que nos presentamos de verdad lo hacemos por Béjar no tendremos problema alguno.

P.¿Has sido el motivo —tu candidatura— para que se produzcan las dimisiones en el PP?

Todas las personas cuando militan en un partido pueden tener ganas de representarlo y mi candidatura seguramente sea el motivo de las dimisiones. Pero si hubiese sido otro el candidato, pues todo aquel que tuviese interés de entrar y no fuese el designado, se hubieran producido también dimisiones, eso sucede cuando un líder con casi 40 años tiene bajo control la situación, y al despedirse son muchos lo que creen que ellos pueden ser los mejores candidatos, y por supuesto que pudieran serlo, pero en esta ocasión el PP me eligió a mí, como en otras ocasiones eligió a otros compañeros para otros puestos de responsabilidad.

P. ¿Cómo va a afectar a tu candidatura y al partido de cara a las elecciones municipales las ausencias anunciadas?

Pues no afectará para nada. La noticia del periódico de hoy envuelve el bocadillo de mañana. Ya nadie recuerda que el PSOE esta legislatura de 6 concejales 3 ya presentaron su dimisión (el 50% de los que entraron ya no están) y ni el Ayuntamiento se paró un solo día, ni el PSOE se hundió y ni Bejar resintió esas decisiones. Somos sólo personas y nadie es imprescindible todo continúa, y se va uno y entra otro con mas ganas, y cuando se tiene una estructura tan sólida, como en el PP, creo que era una necesidad de cambio para ver reforzado este partido.

P. ¿Cómo es y cómo se presenta tu relación con Alejo Riñones?

Alejo fue un alcalde de Béjar que de 8 veces que se presentó como candidato 5 ganó con mayoría absoluta, 1 como fuerza más votada y perdió 2, y eso es muy difícil de lograr. Siempre será recordado como el alcalde que más dinero trajo a la ciudad para hacer grandes obras, el alcalde que más tiempo, sacrificio y dedicación empleó al Ayuntamiento y yo puedo presumir que durante 3 legislaturas trabajé mano a mano. Me dejó total libertad para mover el tema cultural de la ciudad, que fue la concejalía que siempre le pedí para entrar en política. Mi relación personal es buena y siempre reconoceré sus logros y conoce el Ayuntamiento mejor que nadie, y ante dudas y problemas que surjan en la alcaldía le pediré consejo y opinión porque son muchos años de experiencia, y no creo que la amistad se pueda perder porque el relevo generacional llegó y es tiempo de mirar al futuro

P.¿Ha pensado ya en el equipo que le acompañará?

Acabo de ser designado candidato hace apenas unos días y por mi cabeza desfilan muchas personas, pero no es fácil dar la cara para ser el blanco fácil de las críticas o a veces el desahogo de problemas de las personas, pero siempre existen valientes que les mueve el amor a su pueblo y las ganas de hacer y el intento de cambiar las cosas, pero serán muchas caras nuevas.

P.¿En qué medida va a beneficiar esto a partidos que a la vista del electorado podrían ser “competencia ”. Hablo de VOX? ¿Qué sabe de los posibles movimientos que se podrían estar realizando desde el PP para beneficiar esta opción?

La renovación del PP no va a beneficiar a ninguna opción minoritaria, todo lo contrario, se darán cuenta que el voto útil para el cambio en el Ayuntamiento tiene que ir en una dirección y aglutinará el apoyo en una sola candidatura que obtenga la mayoría absoluta y será la del Partido Popular, ya vimos esta legislatura los pactos entre partidos los resultados obtenidos.

P.En los últimos tiempos la política en la casa consistorial estaba bastante enrarecida , las relaciones entre grupos eran complicadas ¿Cuáles van a ser su líneas, sus principios como candidato a la alcaldía?

Es necesario relajar el ambiente, cesar en la crispación entre grupos políticos y trabajar en una normalidad sana. Mis líneas no son otras que las que mantengo en mi vida personal y profesional, educación, respeto, tolerancia, diálogo y ser sincero, no se puede decir si a todo y no cumplir, cuando se pueda hacer se dirá y cuando no se pueda se explicaran los motivos pero que nadie salga ilusionado y defraudar.

P. ¿Cuál sería la primera medida si llega al Ayuntamiento?

Al ayuntamiento voy a llegar. Sólo es cuestión de unos meses, ahora mismo no sabría poner orden a las prioridades, pero sin lugar a duda una de ellas es hablar con todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento que son la parte primordial y principal para que la locomotora funcione a la perfección y nadie mejor que ellos saben de sus necesidades, carencias, departamentos a reforzar o cómo mejorar la atención a los demás.

P. ¿Cómo ve el PP a futuro?

Siempre que comienza una nueva etapa se comienza con ilusión, ganas e interés de mejorar, veo un Partido reforzado, remozado con gente nueva, ilusionados los afiliados más veteranos y todos con ganas de trabajar, y sabemos diferenciar entre el grupo municipal popular con unas personas y Partido Popular con otro equipo diferente, aunque presida la misma persona ambos grupos. Me ilusiona enormemente que vuelva a ponerse en marcha Las Nuevas Generaciones, organización juvenil del Partido, es la cantera de donde salimos políticos locales como Ángel Orgaz, Raúl Hernandez y yo mismo.

P.¿Se postulará a presidente del Partido?

Es una cosa lógica, siempre el Presidente del Partido es el candidato a la alcaldía. Ahora mismo no es el caso ya que existe una Junta Local hasta que se celebran los congresos Regionales, Provinciales y Locales.

P ¿Por que razones deberían los bejaranos otorgarte su confianza?

En unas elecciones municipales un 50 % de la población suele votar a su partido o al que mejor se identifica con su forma de pensar y el resto vota a las personas que se presentan, en un sitio pequeño donde todos nos conocemos, la simpatía, la cercanía, ser conocedor de sus problemas porque eres uno de ellos, la amistad, la familia, son muchos factores que inclinan el apoyo de los demás y creo que mi cercanía y mi experiencia política y de las personas que me acompañan en la lista todos bejaranos van hacer de un PP, un PB, Por Béjar.