El Pleno ratifica los galardonados con honores y distinciones de Béjar 2025

El Ayuntamiento de Béjar celebró ayer jueves, 25 de septiembre, un pleno extraordinario en el que se aprobaron por unanimidad los honores y distinciones de la ciudad para el año 2025. Los reconocimientos fueron propuestos por la Comisión Mixta de Participación Ciudadana, que se reunió para deliberar sobre las candidaturas.

En esta edición, la Medalla de la Ciudad será compartida por dos referentes culturales de la música en Béjar: el Festival Internacional de Blues y el Abejarock, reconociendo así su aportación continuada al dinamismo cultural de la ciudad.

En el apartado de distinciones individuales, se otorgará el título de Bejarano Ilustre al escritor, editor y artista Luis Felipe Comendador, en reconocimiento a su trayectoria literaria y compromiso social. El título de Hijo Predilecto será para Juan Hernández Eras, por su vinculación institucional y educativa con la ciudad, mientras que el de Hija Adoptiva se concederá a la doctora Nayerda Slujalkousky, en homenaje póstumo a su labor como dentista y su implicación social en Béjar.

La propuesta fue aprobada en bloque con el respaldo de todos los grupos políticos presentes, a pesar de que durante la sesión se evidenciaron diferencias sobre el procedimiento de votación. Algunos concejales del PP y de Vox criticaron al equipo de Gobierno por no permitir una votación individual de los reconocimientos, alegando que así se había planteado en una comisión previa. No obstante, ambos grupos decidieron apoyar finalmente la propuesta "por respeto a la comisión y a los galardonados".

El alcalde, Antonio Cámara (PSOE), defendió la legalidad y el consenso del proceso, y recordó que el reglamento otorga al pleno la competencia final para aprobar estos reconocimientos. En su intervención, subrayó que “no se puede imponer que la comisión sea vinculante sobre el pleno, aunque su papel es fundamental como órgano de participación”.

Durante el pleno también se ratificó el acuerdo para denominar como “Plaza de la Policía Nacional” el espacio situado entre los números 24 y 26 de la calle 28 de Septiembre. Esta decisión corrige una actuación previa que carecía del respaldo del pleno y que podría haber sido declarada nula de pleno derecho.

El ambiente general del pleno, aunque tenso por momentos, terminó con la aprobación por unanimidad de todos los puntos del orden del día, cerrando así un proceso de reconocimiento que, como recordó el propio alcalde, “refleja el sentir mayoritario de la ciudadanía bejarana a través de sus representantes”.