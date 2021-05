La Plataforma Sanitaria de Béjar y Comarca llama a la participación en la Marea Blanca

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca y la Plataforma de Sanidad de Barco de Ávila y Piedrahita, han manifstado públicamente la adhesión a todas y cada una de las reivindicaciones de la Marea Blanca de Salamanca. Así mismo, confirman su asistencia a la manifestación que se llevará a cabo el día 23 de mayo en la capital para apoyar una sanidad digna y resolutiva.

En el acto de protesta confluyen las reclamaciones de los dos colectivos y las de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca ciudad.

La convocatoria realiza un llamamiento para que “la hospitalización empiece a funcionar en Béjar, sin mentiras”. En este sentido la protesta reclama atención primaria presencial, consultas rurales, eliminación de las listas de espera, quirófano y cirugía.

La marcha de la Marea Blanca recorrerá el trayecto entre el Hospital Virgen de la Vega y la avenida de Mirat.

En Béjar siguen sin realizarse hospitalizaciones a pesar de darse las circunstancias para que así pudiera ser. I-bejar.com ha podido conocer la existencia de pacientes con la PCR realizada que no han sido ingresados y derivados a Salamanca, circunstancia esta —la realización de una prueba PCR— esgrimida por el personal médico para no realizar ingresos. La falta de voluntad de la administración, que mantiene personal contratado para la planta que no se utiliza, se pone de manifiesto ante la inexistencia del operativo necesario, como sería el catering necesario para los ingresos.