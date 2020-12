La plataforma en defensa del Hospital de Béjar entrega en Valladolid más de 10.500 firmas

Representantes de la Plataforma en defensa del Hospital de Béjar se han reunido hoy con los portavoces de los partidos políticos en las Cortes Regionalesa diferentes horas. Despues, a las 13 h. se han concentrado a las puertas de la Consejería de Sanidad, donde se han entregado las mas de 10,500 firmas recogidas. La comitiva ha estado acompañada por los alcaldes de Puerto de Béjar y Candelario, o del grupo político tu aportas. El portavoz del partido socialista, Jose Luis Rodríguez Celador, estuvo presente también en la reunión con Luis Tudanca del PSOE. La comitiva ha estado acompañada incluso por algunos facultativos y técnicos sanitarios de la zona.

Junto a las firmas, se han entregado las cartas de adhesión y apoyo a las propuestas y demanda del regreso a Béjar de las Urgencias Hospitalarias y de la Planta de Hospitalización de los los ayuntamientos de Candelario, Puerto de Béjar, Montemayor del Río, de Salamanca y de San Bartolomé de Béjar, Neila de San Miguel y Junciana, de Ávila. También el acuerdo por unanimidad de los cuatro grupos políticos (PSOE, PP, TAB Y CS) en la moción presentada en el Ayuntamiento de Béjar en la que se pedía la restauración de todos los servicios, las cartas de apoyo de la Cámara de Comercio e Industria de Béjar y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en la Comarca de Barco de Ávila y Piedrahita, así como el Club Rotario de Béjar.

El colectivo traslada las firmas de los ciudadanos descontentos con la gestión que desde hace muchos años, y en especial en los últimos meses, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Gerencia del Complejo Hospitalario de Salamanca están haciendo del Hospital Virgen del Castañar de Béjar, único hospital de España infrautilizado y desmantelado durante la pandemia.

“Queremos recordar nuestro derecho constitucional a la protección y prevención de la salud mediante las prestaciones y servicios necesarios y en igualdad de condiciones y el mismo acceso a la atención médica, sin que pueda haber discriminación alguna por el lugar en el que se resida”, defienden desde la plataforma.

Quienes recordaron las demandas que siguen reivindicando y seguirán haciéndolo a través de diversas acciones:

• Vuelta inmediata de las Urgencias Hospitalarias 24 horas y, con ellas, de los profesionales médicos que trasladados a Salamanca. • Reposición de la Planta de Hospitalización (a poder ser con aumento del número de camas, como ya hubo en su día) con el internista y los recursos materiales y humanos que garanticen su correcto funcionamiento. • Gestión eficiente y aumento de las consultas de especialidades, operativas todos los días de la semana y sin recortes en el tramo horario dedicado a las mismas, que ayuden a agilizar las listas de espera. • Hacer que vuelvan a funcionar y sean operativos servicios como CMA, cirugía menor, cirugía traumatológica y pruebas diagnósticas, que contribuyan a que los pacientes no tengan que desplazarse a la capital innecesaria y repetidamente y presten una atención sanitaria de calidad. • Reformar el edificio y dotarlo de la infraestructura conveniente, para que en breve pueda convertirse en el Hospital Comarcal que nunca debió dejar de ser y que de servicio a Béjar y su comarca, y comarcas limítrofes que, reiteradamente, vienen pidiendo, por cercanía y disminución del tiempo empleado en los desplazamientos , tener el Hospital Virgen del Castañar como hospital de referencia para unas 35.000 tarjetas sanitarias.

La plataforma demanda una Atención Primaria presencial, modernizada y con recursos, “porque los pueblos de nuestro entorno mantengan sus consultorios y porque las zonas rurales, con una población envejecida, tengan unos medios de transporte públicos eficaces y activos que garanticen su derecho a la salud. En definitiva que nuestros pueblos no sean vaciados”, destacan en un escrito presentado en la Consejería y añaden “No dejaremos que sus promesas se queden en el olvido. No somos ciudadanos de segunda, Pagamos los mismos impuestos, tenemos los mismos derechos. No nos pida más paciencia, no hay tiempo. Cada una de nuestras vidas cuenta. La salud no es un lujo, ni un privilegio”.