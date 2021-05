Marisa Díaz, portavoz de la Plataforma por la Sanidad: "Rendirse no es una opción"

Han pasado 15 días sin ingresos en el Hospital de Béjar y desde que la administración anunciase el regreso de la planta de hospitalización. César Jara entrevista a Marisa Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca.

¿Quién es Marisa Díaz y cómo se implica en esta lucha tan importante?

Pues Marisa Díaz es una bejarana de nacimiento, que se implica en la lucha porque está comprometida socialmente y le parece que la sanidad en Béjar es lo suficientemente importante y la salud de las personas lo suficientemente importante como para dejar mucha de su vida privada y dedicarse a ayudar un poquito a los demás.

¿Después de más de un año largo de ser la portavoz, la cara visible de esta lucha, de esta plataforma que está defendiendo la salud de miles de personas en la comarca, supongo que esto tiene un coste en lo personal?

Ya lo he dicho. He dejado parte de mi vida privada. Mucha parte de mi vida privada, casi toda, para dedicarme a esto. Pero yo cuando empiezo algo lo termino la termino y si además es algo tan importante para todos, como esto, pues con mayor motivo.

Usted ha nacido en Béjar y conoce bien esta ciudad y cómo es su gente. ¿Se esperaba todo el apoyo que está recibiendo tanto en la campaña de recogida de miles de firmas como en las manifestaciones que cada mes se han convocado?

Pues la verdad es que no esperaba tanto poder de convocatoria, pero sí que esperaba que tuviéramos bastante éxito. Aunque es cierto que la sociedad bejarana es una sociedad bastante apática, hemos hecho un buen trabajo ilusionando a la gente. Una cosa es luchar por algo poco significativo y otra cosa es luchar por la salud, que es lo principal de cada persona. Entonces, aunque ha costado, a la hora de la verdad la gente está respondiendo porque están jugando con nuestra salud.

¿A día de hoy cuál es la situación exacta qué es lo que se ha avanzado qué es en lo que no se ha avanzado y qué perspectivas hay?

Bueno pues a día de hoy tenemos que nuestras primeras reivindicaciones eran que regresaran las urgencias hospitalarias veinticuatro horas; que se volviera a reabrir la planta de hospitalización, que las especialidades volvieran a funcionar en condiciones, aún mejor que antes de la pandemia, y que se reactivase el quirófano. Aparte también reivindicábamos que comarcas como la de Barco de Ávila y Piedrahita, Guijuelo, Miranda del Castañar y la Sierra de Francia... todas esas comarcas, pudieran utilizar nuestro hospital. Porque hay una ley que dice que puede utilizar por proximidad el hospital que quieran, el hospital de referencia.

Hemos conseguido que se reabra el quirófano, pero se está trabajando un 55% menos de lo que se estaba trabajando antes. Las especialidades, quitando patología mamaria que no ha vuelto a venir, están funcionando bastante bien. Están viniendo los mismos días que venían antes, quitando traumatología que viene más. Las urgencias hospitalarias, volvieron los médicos el día veintiuno, volvieron los médicos de urgencias hospitalarias, con ellos volvió la planta de hospitalización y aunque las urgencias hospitalarias están funcionando bien, una de la función de los médicos del hospital era ingresar pacientes, se consiguió que viniera un internista —cuatro o cinco días a la semana de ocho a tres de la tarde—, con la intención de ingresar pacientes. Los médicos están atendiendo a los pacientes correctamente no se puede decir que estén tomando ninguna represalia ni mucho menos, pero es cierto que se niegan a hospitalizar basándose en que para para hospitalizar a una persona debes tener una PCR negativa. Esto se podría hacer porque se puede mandar a Salamanca la PCR y tener el paciente en observación, que es como lo tenemos a veces. Se puede estar en observación hasta veinticuatro horas. Y se están negando a hacerlo y después ellos han dicho que si vienen pacientes y no hay manera de hacer una PCR y se ingresa al paciente, ellos no son médicos de medicina interna, con lo cual no van a atenderte en la planta. Eso tampoco puede ser así porque llevamos 30 años en la que el médico de urgencias atendía la planta de tres de la tarde hasta las ocho de la mañana, los sábados domingos y festivos y se hacía cargo de ella.

¿No se están ingresando pacientes por culpa de un corporativismo médico?

No es exactamente un corporativismo médico. Sí que es cierto que ellos tienen mucho que ver por qué si hubieran empezado por venir los médicos que teníamos aquí, que no se negaban a ingresar pacientes. Pero bueno sí es verdad que han hecho piña para que aquí no se puedan ingresar pacientes. Hay una ley que dice que judicialmente tienen obligación de subir a la planta si un paciente tiene necesidad y a mí me parece que es absurdo decir lo que están diciendo: que es por intrusismo, que ellos no pueden entrometerse en el trabajo del médico, de que el médico internista. Pero yo no creo que sea así porque estamos en pandemia y durante la pandemia hemos visto que muchos oftalmólogos, dermatólogos, otros especialistas, han hecho sus cosas en medicina interna, colaborando y nadie ha dicho que era intrusismo. Por la salud de las personas todo vale. Vale en pandemia y fuera de la pandemia.

Ustedes fueron en diciembre del año pasado a reunirse con los grupos políticos en las cortes de Castilla y León y a una manifestación ante la consejería de sanidad en Valladolid para entrenar para entregar 10.500 firmas. Ahora se han sumado a una nueva movilización que ya es fuera de Béjar, ¿no?

Nos hemos asociado, por decirlo así, con la Marea Blanca, con una asociación que lucha por la sanidad de Salamanca. Yo les dije que queríamos convocar una concentración en Salamanca por tener mayor repercusión y ellos dijeron que tenían pensado también hacer una concentración y decidimos hacerla juntos y será el día 23 en Salamanca.

Hábleme de cuál ha sido, en su opinión como portavoz de la plataforma, la actitud del Ayuntamiento de Béjar, tanto del equipo de gobierno como de los partidos de la oposición respecto a la lucha de la plataforma

Pues mira, lo que te puedo decir es que no se han implicado ninguno lo suficiente. Ninguno. Da lo mismo que muestren su apoyo a la plataforma, pero si luego no trabajamos porque la salud de Béjar siga adelante es como si no hiciéramos nada. El Ayuntamiento tendría que haber sido el que tirara de este carro desde el principio, con la ayuda de la plataforma. No decimos que no, pero desde el principio se nos ha dejado a nosotros toda la responsabilidad y es una responsabilidad que no nos pertenece porque los ciudadanos votan para que les represente.

Para la manifestación en Salamanca usted pedía ayuda al Ayuntamiento para que facilitaran al menos unos autobuses para que la gente pueda ir...

Hablé con la concejala de sanidad, es cierto que no fue una cosa institucional, lo hice en la calle. Le pedía ayuda para poner unos autocares para que la gente pudiera ir. Porque es un domingo por la mañana, y para que la gente pudiera tener un medio de transporte. Me dijo que lo miraría todavía no he recibido respuesta. No sé si lo están mirando todavía, pero yo lo voy a pedir por escrito para que quede constancia de que lo estamos solicitando porque no sé cuáles son los cauces legales para hacer estas cosas. Pensamos que, ya que no tuvimos fiestas, pues ese dinero se puede utilizar porque es por el bien de todos.

Hablábamos antes del conformismo, el conservadurismo de la sociedad de bejarana. Hace más de 30 años quitaron el ferrocarril; fueron cerrando todas las industrias textiles; la ciudad entró en declive a nivel económico y social; ahora, en los últimos años, se ha desmantelado el hospital prácticamente. ¿Han estado los políticos a lo largo de estos últimos decenios, cree usted como ciudadana, a la altura de las circunstancias?

Creo que no está ningún político a la altura de las circunstancias. Ninguno. Ni los de antes ni los de ahora. Todo el mundo tenía que haber luchado bastante más por Béjar. Yo estaba ya en el trabajo cuando nos cerraron el laboratorio, hace ocho años y medio. El partido político que estaba entonces en el poder no es el que está ahora. Nos hizo también muchas promesas que no cumplió. Se llevaron el laboratorio porque había crisis económica, luego lo traerían. Mentira. Hace más años que quitaron el paritorio. Nadie luchó por eso. Ni siquiera desde dentro se luchó lo suficiente.

Quiera o no quiera, usted se ha convertido en una auténtica líder social, una especie de heroína popular. Hay miles de personas que le han dado su confianza, la paran por la calle, le dicen cosas, le apoyan, le aplauden. Esto ¿le supone problemas o rendirse nunca es una opción?

Pues rendirse nunca es una opción, es nuestro lema desde el principio. Es cierto que te quita mucha vida personal, ya lo he dicho antes. Pero mira, al fin y al cabo, solo con una persona te pare en la calle y te diga “lo estáis haciendo bien, seguir adelante por favor. Porque a mí me pasa tal cosa y tengo que irme a Salamanca sólo para que me hagan un electro o a que me cambien una pastilla”. Imagina, una persona de 85 años, en un autobús, dando vueltas por Salamanca hasta que sale el siguiente. Solo con que te pare esa persona y te hable es suficiente. Eso te da mucha ilusión para seguir adelante.

Pero la lucha es larga, no se vislumbra el final y hay momentos muy duros. ¿Ha tenido en alguna ocasión la tentación de tirar la toalla?

Muchas. Muchas veces. Ha habido muchas veces que nos hemos vencido. Ha habido muchas veces que estábamos eufóricos porque venían cosa y al día siguiente las chafaban. Ha habido veces que se han hecho pancartas con mucha ilusión y mucho tiempo, con nuestro propio dinero y nos quitaban las pancartas. Ahora estamos poniendo en la puerta del hospital un cartel que dice cuantos días llevamos sin ingresos porque la planta de hospitalización está dotada de doce personas que trabajan allí pero que no están haciendo nada por qué no hay pacientes a los que atender… Y claro que se te entran ganas de tirar la toalla. Todos los días diez veces. Pero bueno, cuando uno empieza una cosa no puede tener arrancada de caballo y parada de burro.

¿Estaría usted dispuesta a retar a un debate público a la consejera de sanidad, cara a cara en los medios de comunicación, para que le explique por qué no quiere que haya un hospital comarcal en Béjar?

Yo creo que mi papel como portavoz de la plataforma no es retar a nadie. No eludo la batalla ni estoy diciendo que si ella me lo pide no lo haga. Yo no venderé mi alma al diablo, pero si el diablo se presenta a la puerta del hospital y me dice que regresan todos los servicios como antes, o mejorados, simplemente por ese hecho, por decirme eso, yo le pagaba cena en el mejor restaurante, los postres y le invitaba a un baile con tal de que todo volviera. Pero vamos que no soy yo la que tengo que retar a nadie si a mí me retan yo voy a ir.

Por último, ¿qué día considera usted que ya no habrá que sacar las pancartas ni la gente a la calle porque se habrá conseguido lo más importante de sus reivindicaciones?

Pues la respuesta está clara: el día que cumplan lo que prometieron. El día que nuestro hospital vuelva con sus camas y que todo funcione bien. Es decir, estas pancartas tienen fecha de caducidad porque volverá el hospital, pero tendremos que hacer otras pancartas reivindicativas para que la salud siga funcionando. Porque los temas de salud y otros temas han de seguir manteniéndose. Habrá que luchar por que Béjar tenga un hospital comarcal que dé cobertura a las comarcas limítrofes —que también estamos luchando por eso— y luego porque haya unos transportes decentes en los pueblos; y luego porque los pueblos no se vacíen... total la Sanidad abarca muchos, muchos, aspectos. La plataforma tiene un trabajo largo en el tiempo y no creo esto acabe. La batalla sí, pero no la guerra.

(Entrevista realizada el 6 de mayo de 2021)