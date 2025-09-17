Residencia Mamá Margarita en Béjar
Béjar

Detenido en Navacarros con 76 kilos de hachís en su coche

Redacción i-bejar.com
Septiembre 17, 2025

La Guardia Civil de Béjar arresta a un hombre de 27 años tras incautarle 76,8 kilos de hachís en un control rutinario en Navacarros, dentro del Plan TELOS.

Guardias Civiles con fardos de hachís incautados en Navacarros

Guardias Civiles con hachís incautado durante un operativo en Navacarros, Béjar

Mochila con pastillas de hachís incautadas por la Guardia Civil en Navacarros, Béjar
Fardos de hachís incautados y expuestos junto a bolsa deportiva en Béjar
Dos mochilas llenas de hachís incautadas por la Guardia Civil en Navacarros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años, de nacionalidad extranjera y residente en España, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras incautarle 76,8 kilos de hachís en un operativo realizado en Navacarros.

Los hechos ocurrieron en la jornada del 16 de septiembre, durante un servicio de vigilancia llevado a cabo por agentes del Puesto de Béjar, enmarcado en el Plan TELOS, un dispositivo operativo contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos.

Los agentes observaron un vehículo estacionado cerca de un establecimiento público cuyo conductor adoptaba una actitud sospechosa. Tras identificar al ocupante y registrar el coche, encontraron dos mochilas deportivas repletas de paquetes compactos y envasados al vacío que contenían pastillas de hachís. El peso total de la droga incautada ascendió a 76.800 gramos.

El detenido fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública. La Guardia Civil también procedió a la incautación del vehículo utilizado para el transporte del estupefaciente.

