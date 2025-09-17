Detenido en Navacarros con 76 kilos de hachís en su coche

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años, de nacionalidad extranjera y residente en España, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras incautarle 76,8 kilos de hachís en un operativo realizado en Navacarros.

Los hechos ocurrieron en la jornada del 16 de septiembre, durante un servicio de vigilancia llevado a cabo por agentes del Puesto de Béjar, enmarcado en el Plan TELOS, un dispositivo operativo contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos.

Los agentes observaron un vehículo estacionado cerca de un establecimiento público cuyo conductor adoptaba una actitud sospechosa. Tras identificar al ocupante y registrar el coche, encontraron dos mochilas deportivas repletas de paquetes compactos y envasados al vacío que contenían pastillas de hachís. El peso total de la droga incautada ascendió a 76.800 gramos.

El detenido fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública. La Guardia Civil también procedió a la incautación del vehículo utilizado para el transporte del estupefaciente.