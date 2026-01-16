Curso de defensa personal para mujeres en Béjar, gratuito y desde febrero

El Ayuntamiento de Béjar lanza un curso gratuito de autodefensa para mujeres desde los 14 años. Se impartirá de febrero a mayo en el Gimnasio Colón.

El Ayuntamiento de Béjar, a través del Departamento de Igualdad y Servicios Sociales, ha anunciado la puesta en marcha de un curso gratuito de prevención y autodefensa personal, destinado a mujeres a partir de 14 años. Esta iniciativa, que se desarrollará entre los meses de febrero y mayo de 2026, tiene como objetivo principal proporcionar a las participantes herramientas teóricas, prácticas y emocionales que les ayuden a reconocer situaciones de riesgo, prevenir agresiones y reaccionar con mayor seguridad ante posibles amenazas.

El curso está estructurado en cuatro talleres independientes, lo que permite que las interesadas puedan inscribirse en el ciclo completo o únicamente en aquellos módulos que se ajusten a sus intereses o necesidades personales. La programación de los talleres es la siguiente:

Taller 1 – “El miedo te paraliza” , del 6 al 27 de febrero.

, del 6 al 27 de febrero. Taller 2 – “Violencia de género y violencia vicaria” , del 6 al 27 de marzo.

, del 6 al 27 de marzo. Taller 3 – “Acoso y violación” , del 10 al 24 de abril.

, del 10 al 24 de abril. Taller 4 – “Avanzado”, del 8 al 29 de mayo.

Las sesiones se celebrarán todos los viernes, en horario de 18:00 a 19:30 horas, en el Gimnasio Colón de Béjar (calle Colón, 23).

Durante las jornadas, las participantes aprenderán a identificar conductas violentas, gestionar el miedo, evitar situaciones de acoso y agresión, y practicar técnicas básicas de autodefensa. Todo ello en un ambiente seguro, accesible y adaptado a distintas edades, fomentando la autonomía, la confianza y el empoderamiento personal.

Desde el consistorio bejarano se destaca la importancia de este tipo de iniciativas como parte del compromiso municipal con la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Además, se subraya el papel esencial de la educación y la sensibilización en la construcción de una sociedad más justa y segura.

Las mujeres interesadas pueden inscribirse o solicitar más información en el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Béjar, ubicado en la Ronda de Navarra nº 7 (C.M.C. San Francisco), de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, o a través del correo electrónico buzonigualdad@aytobejar.com.