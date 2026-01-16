 Pasar al contenido principal
Béjar

Curso de defensa personal para mujeres en Béjar, gratuito y desde febrero

El Ayuntamiento de Béjar lanza un curso gratuito de autodefensa para mujeres desde los 14 años. Se impartirá de febrero a mayo en el Gimnasio Colón.

Cartel de los talleres gratuitos de defensa personal para mujeres organizados por el Ayuntamiento de Béjar en 2026
Talleres de defensa personal para mujeres en Béjar, febrero a mayo de 2026
F. Blázquez

El Ayuntamiento de Béjar, a través del Departamento de Igualdad y Servicios Sociales, ha anunciado la puesta en marcha de un curso gratuito de prevención y autodefensa personal, destinado a mujeres a partir de 14 años. Esta iniciativa, que se desarrollará entre los meses de febrero y mayo de 2026, tiene como objetivo principal proporcionar a las participantes herramientas teóricas, prácticas y emocionales que les ayuden a reconocer situaciones de riesgo, prevenir agresiones y reaccionar con mayor seguridad ante posibles amenazas.

El curso está estructurado en cuatro talleres independientes, lo que permite que las interesadas puedan inscribirse en el ciclo completo o únicamente en aquellos módulos que se ajusten a sus intereses o necesidades personales. La programación de los talleres es la siguiente:

  • Taller 1 – “El miedo te paraliza”, del 6 al 27 de febrero.
  • Taller 2 – “Violencia de género y violencia vicaria”, del 6 al 27 de marzo.
  • Taller 3 – “Acoso y violación”, del 10 al 24 de abril.
  • Taller 4 – “Avanzado”, del 8 al 29 de mayo.

Las sesiones se celebrarán todos los viernes, en horario de 18:00 a 19:30 horas, en el Gimnasio Colón de Béjar (calle Colón, 23).

Durante las jornadas, las participantes aprenderán a identificar conductas violentas, gestionar el miedo, evitar situaciones de acoso y agresión, y practicar técnicas básicas de autodefensa. Todo ello en un ambiente seguro, accesible y adaptado a distintas edades, fomentando la autonomía, la confianza y el empoderamiento personal.

Desde el consistorio bejarano se destaca la importancia de este tipo de iniciativas como parte del compromiso municipal con la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Además, se subraya el papel esencial de la educación y la sensibilización en la construcción de una sociedad más justa y segura.

Las mujeres interesadas pueden inscribirse o solicitar más información en el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Béjar, ubicado en la Ronda de Navarra nº 7 (C.M.C. San Francisco), de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, o a través del correo electrónico buzonigualdad@aytobejar.com

