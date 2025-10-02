Curso infantil en Béjar para crear carteles de Halloween con Genially

El programa CyL Digital organiza en Béjar un curso gratuito destinado a niñas y niños de entre 7 y 14 años para aprender a crear carteles de Halloween utilizando la herramienta digital Genially. Bajo el lema “Crea magia y terror”, la actividad se desarrollará en el Centro “El Mercao”, situado en la calle Mansilla, durante las tardes del viernes 24 y el lunes 27 de octubre de 2025, en horario de 16:00 a 19:00 horas.

Este taller combina creatividad y tecnología, permitiendo al alumnado diseñar materiales visuales con una temática divertida y propia de la celebración de Halloween. A través de la plataforma Genially, los participantes adquirirán nociones básicas de diseño gráfico y herramientas digitales, fomentando así el uso responsable y educativo de las TIC desde edades tempranas.

La inscripción es completamente gratuita y puede realizarse a través de las páginas web cyldigital.es y ayudaecyldigital.es, así como mediante el teléfono gratuito 900 909 752.