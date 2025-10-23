Programa de actividades para Halloween 2025 en Béjar

Las concejalías de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Béjar han presentado el programa oficial de Halloween 2025, una propuesta que se desarrollará entre el jueves 30 de octubre y el sábado 1 de noviembre, en colaboración con varias asociaciones vecinales de la ciudad. La agenda combina cultura, juegos, disfraces y tradiciones populares, con actividades diseñadas para disfrutar en familia y con amigos.

Jueves 30 de octubre: Gymkana y merienda en San Juan

Las celebraciones comenzarán en el barrio de San Juan con una gymkana infantil a partir de las 17:30 horas, organizada por la Asociación Cultural de San Juan. Participarán 120 niñas y niños que recorrerán el barrio superando distintas pruebas en grupos organizados cada 15 minutos.

A las 21:00 horas, el Centro de Ocio “El Mercao” acogerá una merienda de Halloween abierta al público. Aunque no es necesario aportar comida para participar, quienes lo deseen podrán compartir lo que lleven. Además, se celebrará un "Bingo monstruoso" y se anima a acudir disfrazado de monstruo, bruja o fantasma.

Viernes 31 de octubre: teatro y "Truco o trato"

El viernes, el Grupo Chirimbamba representará la obra infantil “Mediomiedo y miedoymedio” a las 17:30 horas en el salón de actos del Convento de San Francisco. La entrada es libre hasta completar aforo.

Tras la función, se llevará a cabo la actividad de “Truco o trato” por las calles de Béjar, una propuesta conjunta de las asociaciones San Juan y Muralla de La Antigua. En esta edición participan 30 comercios locales, inscritos a través de la Cámara de Comercio, donde los más pequeños podrán disfrutar de esta tradición.

Sábado 1 de noviembre: disfraces y calbotada popular

La jornada del sábado se celebrará en el barrio de La Antigua, concretamente en la zona conocida como “Puerta del Pico”. A las 18:00 horas se ha programado un concurso infantil de disfraces para menores de hasta 12 años, con entrega de premios.

A partir de las 19:00 horas tendrá lugar la tradicional calbotada popular, que se prolongará hasta las 23:00 horas y contará con animación musical a cargo del DJ Toci. En caso de lluvia u otras inclemencias, las actividades del día se trasladarán al Pabellón Sierra de Béjar.