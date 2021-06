El Corpus Christi de Béjar será protagonista en Televisión Española

Un equipo del programa España Directo ha estado en Béjar grabando algunos de los momentos más emblemáticos de la celebración del Corpus Christi en Béjar. La vestimenta de un hombre de musgo ha sido uno de los momentos recogidos por las cámaras de Televisión Española y que formará parte del reportaje que emitirá el conocido programa hoy a las 19:30 horas en La 1.

Béjar no contará con la tradicional procesión ni el desfile civil de los Hombres de Musgo. Aunque los trabajadores municipales han decorado el entorno de la Plaza Mayor en la mañana del jueves de Corpus. No sólo en la ciudad, en el resto de la provincia no se celebrarán los multitudinarios y tradicionales actos del Corpus, en previsión de nuevos contagios de la pandemia por coronavirus.

La agenda cultural será la protagonista de los actos del Corpus ante la imposibilidad de las celebraciones multitudinarias.

Hoy, jueves 3 de junio, se podrá disfrutar de Cantica, con la Música de los Códices. Con Emilio Villalba, Sara Marina y Ángeles Núñez. Un proyecto musical dedicado a las músicas conservadas en códices medievales y cancioneros renacentistas de los siglos XIII al XVI.

El viernes, 4 de junio, tendrá lugar el concierto Al Ándalus, con Emilio Villalba y Sara Marina. Cada concierto es una historia en sí misma, con inicio, desarrollo y desenlace. Ese orden narrativo hace que el público comprenda mejor su propuesta musical acercando el arte musical de una época lejana para que se asimile, se valore y se disfrute.

El sábado, 5 de junio, se podrá disfrutar de la gran Ana Alcaide con Luna Sefardita, pertenece a "La Cantiga del Fuego" y su singular reinterpretación de la música antigua y sefardí.

Los conciertos tendrán lugar en el Teatro Cervantes a las 20:30 horas, pudiéndose adquirir las entradas y el abono en la página web y en la taquilla, con un precio por concierto de 10 euros y un precio de abono para los tres conciertos de 20 euros.