El Bosque de Béjar ofrece visitas didácticas gratuitas durante el verano

El Jardín Histórico El Bosque de Béjar volverá a acoger este verano las visitas didácticas organizadas por el Grupo Cultural San Gil, una actividad consolidada que la asociación mantiene desde 1998 y que está dirigida tanto a vecinos como a visitantes.

Las visitas habituales se celebran los miércoles a las 11:00 horas, con salida desde la puerta de acceso al Bien de Interés Cultural, junto a la Casa del Bosquero. Además, la asociación ha programado otras tres visitas en sábados de julio y agosto, también a partir de las 11:00 horas.

Un recorrido por la historia y el patrimonio de El Bosque

El itinerario tendrá una duración aproximada de una hora y media y seguirá el recorrido de años anteriores, centrado en el entorno del estanque y las terrazas inferiores de la villa.

Durante la visita, varios miembros del Grupo Cultural San Gil ofrecerán explicaciones de carácter descriptivo e interpretativo sobre la tipología del jardín, su historia, sus especies botánicas y los personajes vinculados a este enclave patrimonial.

La asociación entregará a las personas participantes un folleto elaborado expresamente para la actividad. Tanto el folleto como la visita son gratuitos, excepto los sábados que se cobra entrada por parte del Ayuntamiento de Béjar.

Una actividad abierta a bejaranos y visitantes

El Grupo Cultural San Gil invita a participar en estas visitas a todas las personas interesadas en conocer mejor uno de los espacios patrimoniales más singulares de Béjar.

La actividad podrá suspenderse sin previo aviso en caso de ola de calor o de lluvias, según ha informado la organización.