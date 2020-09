El Bosque se abre al público los próximos 7 y 8 de septiembre

Desde el ayuntamiento de Béjar se informa que la finca renacentista el bosque abrirá los días festivos 7 y 8 de septiembre para su visita y cerrará los días 9 y 10 de septiembre.

Los visitantes podrán acudir a la finca renacentista en horario de 10 a 13 y de 18 a 21 horas pero las vistas no serán guiadas. El precio de la entrada es de 1,50 euros. Las personas interesadas en acudir no necesitarán solicitar cita previa. Las vistas no podrán ser guiadas debido a la pandemia.