Béjar tendrá menos presión de agua este jueves por obras en la red

El Ayuntamiento de Béjar ha informado que este jueves 4 de junio, a partir de las 6:00 horas, se llevará a cabo una actuación de renovación en un tramo de la red de abastecimiento que suministra agua a los depósitos de Llano Alto y El Castañar, una intervención que provocará una reducción temporal de la presión en buena parte de la ciudad.

La disminución del caudal será perceptible en numerosas zonas del municipio, aunque los efectos serán más notables en los puntos situados a mayor altitud. Los trabajos principales están previstos para la jornada del jueves, si bien la recuperación completa del sistema podría prolongarse durante las siguientes 24 o 48 horas.

La actuación forma parte de las obras de modernización que el Ayuntamiento viene desarrollando en las últimas semanas para mejorar el funcionamiento de la red de agua potable.

Hace apenas una semana, el Consistorio realizó trabajos de sectorización de la red de abastecimiento, una actuación destinada a dividir el sistema en diferentes sectores para facilitar la detección de averías, mejorar el control de consumos y optimizar la gestión del suministro.

Posibles bajadas de presión durante varios días

Aunque los trabajos más intensos concluirán previsiblemente durante el propio jueves, los técnicos advierten que la red necesitará un periodo de estabilización para recuperar los niveles habituales de funcionamiento.

Por este motivo, podrían registrarse bajadas puntuales de presión durante uno o dos días, especialmente en las zonas más altas de Béjar, hasta que los depósitos recuperen completamente sus niveles operativos.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido comprensión a los vecinos ante las molestias que puedan ocasionar estos trabajos, subrayando que se trata de intervenciones necesarias para prevenir averías de mayor envergadura y garantizar un suministro más fiable en el futuro.