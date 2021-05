Asociaciones en defensa del patrimonio, contra la reforma de El Bosque de Béjar

La Plataforma por la defensa de El Bosque vuelve a solicitar el inmediato desistimiento del desastroso proyecto de Acondicionamiento de la Huerta de Abajo en El Bosque de Béjar en el XVI Encuentro de Asociaciones en Defensa del Patrimonio.

La Plataforma de Defensa del BIC ha tenido información sobre el decimosexto Encuentro de Asociaciones en Defensa del Patrimonio Cultural, que se celebró en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza, días 7 y 8 de mayo. En el mismo se aprobó el apoyo de la asamblea al manifiesto de la Asociación de Defensa del Patrimonio de CyL, en el que se apoyó la propuesta de la PDBB contra el proyecto de restauración de la Huerta de abajo de El Bosque de Béjar. En dicho encuentro se constató la importancia de estas asociaciones, que son los “ojos del territorio”, en defensa del patrimonio y a favor de la ciudadanía. “Se ha comprobado el ninguneo general que las administraciones someten a nuestras asociaciones, despreciando el derecho que los ciudadanos tienen a participar en los temas públicos, tal y como reconoce la Constitución española. Desgraciadamente lo que nos pasa a la PDBB con El Bosque, no es un caso aislado, sino que es lugar común en el territorio nacional. Como es conocido, hemos denunciado repetidamente que las Administraciones responsables, no nos han remitido la información solicitada recientemente tanto en el Proyecto de acondicionamiento de la Huerta de Abajo, como en la próxima prevista del Jardín Romántico”, destacan.

Ejemplos de malas prácticas

La PDBB se solidariza con los colectivos afectados por los diferentes proyectos denunciados, tales como la implantación reciente de grandes parques eólicos y fotovoltaicos, que es una amenaza que actualmente viven los territorios de la provincia de Teruel (más del 68% de 14.804 km), una advertencia para todos los territorios españoles: "Renovables, sí, pero no así". Es necesaria una planificación integral del territorio basada en criterios que tengan en cuenta no solo los aspectos energéticos yeconómicos, sino también los históricos, sociales, ecológicos, paisajísticos, etc., que permita minimizar los innegables impactos que estas instalaciones, necesarias para la transición hacia un sistema energético más limpio basado en energías renovables, tienen en su entorno.

El colectivo apoya los manifiestos a favor de la conservación integral del Seminario de Huesca y de la Central Térmica de Andorra en Teruel, que se encuentran en peligro por contar con proyectos de demolición, a pesar de su alto interés como patrimonio histórico-artístico e industrial, respectivamente; también la solicitud de BICN (Bien de Interés Cultural Nacional) de la Escuela Industrial de Barcelona, recinto de cuatro manzanas del ensanche de la ciudad, testigo de la vida educativa y de amalgama de edificios de nueve arquitectos de renombre con edificios singulares en cien años de vida y existencia. Así mismo, apoya el Manifiesto 2021 a favor del XIX día regional del Patrimonio, “Por la autenticidad e integridad de El Bosque de Béjar”.

Otros casos y El Bosque

En lo que se refiere al reciente caso destapado del retrato del marqués de Villanueva del Duero, de Francisco de Goya, manifestaron su total censura y repulsa a la actuación de todos los organismos oficiales, encargados de la vigilancia del patrimonio español: Comunidad de Madrid, Ministerio de Cultura y, el más grave, Museo del Prado, por la dejación de sus funciones. Según manifiestan, "ninguno cumplió con su obligación de iniciar un expediente de catalogación como Bien de Interés Cultural para una obra de tal relevancia". Igualmente, rechazan el papel de asesoramiento de la casa de subastas Sotheby’saconsejando que se ocultara el valor artístico de la obra.