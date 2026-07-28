El CD Béjar Industrial tendrá por primera vez un equipo femenino

El CD Béjar Industrial ha anunciado la creación de su primer equipo femenino, un proyecto que supone un hito en la historia de la entidad y un nuevo paso en su crecimiento deportivo y social.

La iniciativa nace, según ha comunicado el club, "con mucha ilusión" y con el objetivo de seguir ampliando su estructura deportiva, ofreciendo nuevas oportunidades para que las niñas de Béjar y su comarca puedan practicar fútbol dentro de la entidad.

Silvia Rodríguez Santero dirigirá el nuevo proyecto

El nuevo equipo estará dirigido por Silvia Rodríguez Santero, que será la encargada de liderar esta nueva etapa del club y de impulsar el desarrollo deportivo de las jugadoras que formen parte de la plantilla.

Desde el CD Béjar Industrial destacan que este es "solo el primer paso" de un proyecto con vocación de continuidad y crecimiento, con el que pretenden consolidar el fútbol femenino dentro del club.

Inscripciones abiertas para niñas nacidas entre 2012 y 2016

El club mantiene abierto el plazo de inscripción para niñas nacidas entre 2012 y 2016 interesadas en formar parte del nuevo equipo.

Con este llamamiento, el CD Béjar Industrial invita a las jóvenes futbolistas de Béjar y la comarca a sumarse a un proyecto que permitirá ampliar la presencia del fútbol femenino en la ciudad y fomentar la participación deportiva desde edades tempranas.