Izquierda Unida denuncia la falta de medios para zanjar el incendio de Candelario

Desde Izquierda Unida Candelario denuncian la falta de medios por parte de la Junta de Castilla y León para dar por extinguido el incendio iniciado el pasado lunes en el termino municipal de Candelario y que ha arrasado cerca de 800 hectáreas.

"Tras mantener contacto frecuente con operarios que han trabajado en la extinción del fuego en la sierra de Candelario, y reiterarnos estos que la situación no solo no está fuera de peligro, sino que se ha cedido en la extinción de forma prematura, este grupo visitaba la zona afectada en la mañana del viernes 15 de julio. Efectivamente entendemos que la Junta no quite el nivel 1 de peligrosidad de nuestra sierra, dado que el peligro sigue estando presente en una forma muy peligrosa, como son los llamados incendios latentes que han quedado bajo tierra, por las turberas, y que solo se podrán contener de continuar refrescando la zona de forma constante, algo que como hemos podido comprobar se ha dejado de hacer frecuentemente (solo se acomete puntualmente) debido a la falta de operativos que la Junta dispone, todos concentrados en otros incendios", aseguran desde la formación.

Desde Izquierda Unida piden vigilancia extrema a los puntos calientes que aún quedan en la sierra de Candelario y agradecen las fugaces pasadas que acomete el helicóptero, "pero sabemos que es insuficiente, y por ello reiteramos que lo antes posible se refresque la zona de forma contundentes. Y que esta caótica situación sirva para que todas las administraciones (locales, provinciales, autonómicas y estatales) tomen nota de sus deficiencias y las subsanen lo antes posible".

"No estamos pidiendo que se retiren operativos de otros incendios en situación extrema para trasladarlos a Candelario, pero la situación de desprotección generada evidencia la precariedad de un sistema antiincendios forestales en Castilla y León que obliga a abandonar zonas con incendios candentes, que obliga a tener camiones de bomberos en garajes guardados durante el caos ante la falta de operarios para conducirlos, que no es capaz de coordinar con rapidez y operatividad a sus efectivos. Un sistema que solo logra salir adelante por el arrojo y tesón de unas plantillas de pilotos, agentes de forestales y brigadistas que trabajan con contratos precarios, ropa inadecuada y con raciones de comida y bebida completamente insuficientes, más aún para quienes desempeñan su trabajo en condiciones extremas.

Nos sorprende que la alarma que expresa nuestro grupo no sea compartida por las autoridades que han visitado la zona y que han dicho “todo está bien”, cuando están siendo avisados de lo mismo que hoy sabe este grupo, y que puede desembocar en un avivamiento de las llamas nuevamente en la sierra de Candelario, solo evitable si el calor y el viento no lo propicia nuevamente."