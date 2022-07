Continúan activos los incendios de Candelario y Monsagro

Está siendo este año particular y desgraciadamente propicio con los incendios forestales. El período canicular, que previsiblemente se prolongará hasta mediados de agosto, las altamisas temperaturas por encima de los 40 grados en muchos puntos, el crecimiento forestal debido a las lluvias de primavera y la ausencia de humedad de las últimas semanas han sido el perfecto caldo de cultivo para que las tormentas secas, o la intervención humana, hayan detonado la bomba de los fuegos en una de las zonas más delicadas de la comunidad, medioambientalmente hablando.

Otras fuentes, como autoridades de la Sierra de Francia con los que ha podido hablar www.i-bejar.com, apuntan a las nefastas políticas preventivas en materia de incendios por parte del gobierno de la Junta de Castilla y León, como detonante de la actual situación. Según éstos, sólo se ha contratado personal para los servicios de extinción bien entrado el verano, sin tener en cuenta ningún tipo de política, ni contratación con carácter preventivo. Por ejemplo, para la necesaria limpieza de montes, que hubiera propiciado un descenso del riesgo de incendios forestales.

Tal es la dimensión y cantidad de incendios que el gobierno ha enviado a dos centenares de militares de la UME, 90 vehículos y un centenar de agentes para ayudar a los efectivos en la lucha de los incendios.

Actualmente permanecen activos dos incendios en toda la provincia de Salamanca, el que afecta al término municipal de Monsagro y el de Candelario. El incendio declarado ayer en Navalonguilla también continúa activo.

Monsagro

En el incendio de Monsagro, donde cerca de medio millar de vecinos tuvo que ser desalojado, el fuego sigue activo y se han reanudado con la salida del sol las tareas de los medios aéreos que siguen intentando controlarlo. Un incendio con dos vertientes: la extremeña que afecta a Las Mestas, Ladrillar, Cabezo y la castellanoleonesa en Monsagro. Las últimas informaciones apuntan que el incendio está adquiriendo un comportamiento extremadamente virulento, debido a la velocidad de propagación, haciendo que el trabajo en tierra sea muy arriesgado. Mientras, los medios aéreos tienen serias dificultades para sobrevolar la zona debido a la gran cantidad de humo.

Mogarraz

La localidad de Mogarraz sufrió en la tarde de ayer un importante susto a cuenta de un incendio en una zona muy cercana al casco urbano. Gracias a la rápida intervención de los propios vecinos del pueblo que acudieron en masa, con cubos y mangueras, pudieron sofocarlo el incendio en pocos minutos. “La calidad humana de los mogarreños y de otros lugares, ha quedado patente la tarde del día 12 de julio del 2022 . Así funciona un pueblo solidario, todos a una. No he podido acompañaros por los motivos que sabéis. He estado conectada en todo momento con 112. Hoy me siento orgullosa de cada uno de vosotros , de esa cadena humana que no tiene fin”, destacaba en redes sociales la que fuera alcaldesa de la localidad, Concha Hernández.

Miranda del Castañar

Se investigan las causas del incendio en la localidad de Miranda del Castañar, fue necesaria la intervención de los técnicos de emergencias, Bulldozer, autobombas y una cuadrilla de tierra para tratar de controlar el incendio de su término municipal.