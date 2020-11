La Universidad de la Experiencia virtual por la COVID

La Universidad de la Experiencia valorará las próximas semanas la situación por parte de la Comisión Permanente de Directores de todos los PIEX de Castilla y León junto a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Mientras, desde el Programa Interuniversitario de la Experiencia siguen trabajando para implementar el Programa en cuanto sea posible.

Elprograma seguirá presente en las vidas de sus interesados. Por eso, y hasta que se tomen las decisiones autonómicas referidas al desarrollo del Programa, desde la dirección vana ofrecer una serie de recursos, vídeos, propuestas, materiales, etc. para comenzar.

Esta propuesta se va a brindar a todos los estudiantes del curso anterior, así como a los nuevos matriculados este curso, incluso a aquellos que no obtuvieron plaza. Es decir, se trata de un complemento al Programa que no requiere de matrícula previa. Si alguien, una vez recibida la comunicación, no desea recibir estos materiales, podrá rechazarlos.

“Sabemos que nada puede suplir esas tardes de encuentros, de intercambios y de convivencia, sin embargo, esperamos que esta pequeña contribución minimice esa ausencia de actividad social. He contactado con AFIBROSAL, la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca (con la que colaboro desde años) que desarrolla un proyecto llamado Muévete por tu Salud financiado por la Diputación de Salamanca. Nos ha facilitado los vídeos que han elaborado enfocados a una doble dimensión: la mejora del Bienestar Físico y la del Bienestar Mental. Si bien este proyecto está destinado a personas del medio rural con patologías crónicas, su contenido es beneficioso para cualquier persona. Agradezco a AFIBROSAL que nos haya cedido los materiales de su Programa.”, destaca Noelia Morales Romo, Directora Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca

Cada semana se realizarán dos envíos a través del correo electrónico o de listas de distribución de WhatsApp. En uno de ellos os se enviarán vídeos con contenidos de este proyecto y en el otro, contenidos diversos, recursos, píldoras formativas, etc. que se están realizando.

“Quizás alguien se anime a grabar algún vídeo sobre algún tema de interés para el Programa, moderar un debate con su grupo de clase habitual a partir de recursos que os facilitaremos, o cualquier otra actividad”, solicita Morales.

Vídeo Universidad de la Experiencia

Vídeo realizado desde la sede de Béjar del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca