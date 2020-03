El PP denuncia la suciedad del canal del Museo Textil

El Partido Popular de Béjar denuncia el lamentable estado del canal de derivación de aguas del Museo Textil de la ciudad. La formación explica que el canal se encuentra atascado y sus compuertas rotas desde hace tres meses. "Se está perdiendo dinero, porque con el agua que entraba en el canal se abastecía la luz del túnel y la calefacción y luz del propio Museo”, concluyen sobre este tema, solicitando de nuevo la dimisión de la alcaldesa.

Plaga de Estorninos

El PP de Béjar considera “necesaria y urgente” una actuación por parte del equipo de gobierno para solucionar la plaga de estorninos del parque de La Corredera. “El equipo de gobierno no hace nada, están asustados porque criticaron mucho cuestiones anteriores y ahora ellos tienen un gran problema”, acusan así al gobierno local de no adoptar medidas para tratar de solucionar la plaga de estorninos cuyos efectos se dejan notar en el centro de Béjar y sobre todo en el parque municipal.

Por su parte el concejal delegado de Medio Ambiente, José Ángel Castellano, ha declarado que se está a la espera del permiso por parte de la Junta de Castilla y León para el control poblacional. En este sentido, el edil, que mantiene contactos con muchas de las ciudades del país afectadas por este problema, aseguró en declaraciones a i-bejar.com, que el problema se encuentra en vías de solución y que todavía siguen estudiando junto a otros municipios la mejor manera de solucionar este problema que se da en Béjar desde hace años.

Covatilla

Alejo Riñones califica de nefasta la gestión del actual equipo de gobierno sobre La Covatilla. El que fuera primer edil de la ciudad, ofreció datos pormenorizados de lo recaudado desde diciembre. La estación recaudo 14.195 euros en el mes de diciembre; 20.926 en enero y 24.751 en febrero. “Lo que me temo es que el déficit va a ser grande esta temporada y alguien puede querer pensar que no es rentable la estación y quiera cerrarla”. “Ha sido una pésima gestión porque no se hicieron los trabajos de mantenimiento a tiempo, pero llevan cerca de nueve meses gobernando y no hacen nada”, concluyó Riñones.

Apoyo a los agricultores

Alejo Riñones portavoz del PP en el Ayuntamiento de Béjar, anunció también que han presentado una moción que defenderá su grupo en el próximo pleno, en apoyo de los agricultores y ganaderos de la comarca, la provincia y de todo el sector en general.