La Junta no cuenta con Béjar para la fabricación de mascarillas

La Junta de Castilla y León, a través de Juan Carlos Suárez-Quiñones,anunciaba ayer la compra de una máquina para fabricar 200.000 mascarillas diarias, que instalará en una empresa de Segovia, en un acuerdo "publico-privado" entre ambas, obviando que ya existía una empresa en Béjar que estaba fabricando mascarillas y cuya inversión privada, ha contribuido a la creación de cerca de una veintena de empleos. Puestos de trabajo que ahora pueden llegar a peligrar por lo que consideran competencia desleal por parte de la administración.

Así lo han hecho constar por diversos medios la empresa Mascarillas Béjar, que llega a hablar de "intervencionismo" por parte de la Junta.

La empresa de Béjar, que se había reinventado para hacer frente a esta emergente necesidad y que ha creado 18 puestos de trabajo y anunciaba la creación de más, ha mostrado públicamente su malestar. La multinacional belga con fábrica en Segovia elaborará cuatro millones de unidades en exclusiva para la Junta, en tres meses, en esta nueva línea adquirida por el gobierno autonómico y maquinaria adquirida en China.

La Junta de Castilla y León ha dado muestras, durante el periodo de crisis causado por el coronavirus, que conoce la existencia de Béjar. No en vano es de Béjar de donde se llevaron personal y equipamiento sanitario para reforzar el complejo hospitalario de Salamanca, sin que por el momento se sepa nada sobre su regreso. En cambio, ahora, cuando se trata de apoyar una iniciativa empresarial de reconversión y creadora de empleo, ha obviado la existencia de ésta, no sólo al no prestar ninguna ayuda si no compitiendo directamente en la fabricación de mascarillas.