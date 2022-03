Nueva campaña de vacunación para menores de la zona de salud de Béjar

El Sacyl ha organizado dos nuevas campañas de vacunación infantil por COVID-19 para mañana, 2 de marzo. Se trata de la segunda dosis para niños y niñas nacidos en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, de los municipios de la zona básica de salud de Béjar.

De 11:00 a 12:00h.: Nacidos en enero, febrero, marzo y abril

De 12:00 a 13,00h: Nacidos en mayo, junio, julio y agosto

De 13:00 a 14:00h: Nacidos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Los niños y niñas deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o tutor legal. En casos muy excepcionales en los que no vayan acompañados por alguno de ellos, irán acompañados por un adulto que entregará en el punto de vacunación el consentimiento informado que figura en la web de Sacyl, debidamente cumplimentado y firmado por el padre/madre o tutor legal. La vacunación se realizará en el Pabellón Municipal y se recuerda acudir con DNI y Tarjeta Sanitaria.

No deberán acudir personas enfermas de COVID-19 o contactos estrechos de personas con COVID. En caso de haber pasado el COVID la vacunación se realizará a partir de las 8 semanas desde la fecha del diagnóstico. La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún tipo de intervalo entre las diferentes vacunas.