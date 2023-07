El bejarano, Juan Carlos Verona, nominado a los Premios Internacionales de Fotografía AOP

El bejarano, Juan Carlos Verona ha sido nominado a los 38 Premios de Fotografía de la Association of Photographers, The AOP, con dos trabajos en las categorías de Fashion & Beauty y Spaces.

Tal y como afirma el propio autor, la categoría de Spaces, es muy especial para él ya que es un trabajo sobre Béjar que espera completar entre este año y el que viene. Una serie de 5 fotografías sobre la situación y las consecuencias que la industria textil en Béjar ha tenido y tiene en la actualidad en la ciudad.

El trabajo nominado en la categoría de Moda, She is there, es un trabajo inspirado en las experiencias de percepción significativamente alteradas o distorsionada de la realidad.

El Open Award es un certamen á abierto a todos, tanto profesionales como aficionados. En el Premio Abierto no hay categorías ni restricciones, la imagen es la protagonista y se fomenta el trabajo apasionante e innovador y está a cargo de la Asociación de Fotógrafos, siendo una oportunidad emocionante para que profesionales y aficionados compitan en igualdad de condiciones durante esta prestigiosa temporada de Premios Anuales.