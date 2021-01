El Hospital de Béjar recibe "la puntilla definitiva" con la marcha de 6 profesionales más

Ayer, 21 de enero, se activó de nuevo al personal sanitario del Hospital Virgen del Castañar de Béjar, en concreto se trata de dos enfermeras y 4 auxiliares, a los que hay que añadir los dos enfermeros que se trasladaron a Salamanca y que todavía no han vuelto. Para Marisa Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca, se trata de la "puntilla definitiva" al Hospital de Béjar.

La situación no es nada halagüeña, pues además del personal de baja, otros 3 profesionales dejan de prestar sus servicios en el Hospital de Béjar porque por medio del concurso de traslados se van a atención primaria. Sustituyen a otros profesionales que se desplazan en sus destinos. Este personal no será sustituido en el hospital, con lo que en las consultas de los especialistas —como el traumatólogo o dermatólogo— no habrá personal suficiente para pasar la consulta. En este sentido cabe destacar que, desde el comienzo de la pandemia, se han jubilado tres profesionales que tampoco han sido sustituidas.

La falta de personal puede ser una excusa perfecta para disminuir la frecuencia con la que estos profesionales, los especialistas, vienen a Béjar. Este es precisamente otro de los temores de los defensores de la sanidad bejarana de la plataforma, como Marisa Díaz, tal y como lo ponía de manifiesto en declaraciones a i-bejar.com.

La falta de personal de enfermería hará que no se pueda garantizar un circuito de limpio para pacientes de COVID-19, por ejemplo. Los profesionales que se marchan reforzaban las urgencias, esto quiere decir que hay dolencias que no podrán ser atendidas por personal que tiene puesto un EPI, necesario para atender a pacientes de enfermedades como el covid.

Decisiones que originan retrasos en urgencias e incremento en el riesgo de contagio por parte del personal del hospital, ya que la falta de profesionales provocará que la misma enfermera que realiza extracciones es la que, por ejemplo, pone las escayolas en traumatología.

“La Junta de Castilla y León desviste a un santo para vestir a otro y siempre salimos perdiendo. Se evidencia otra vez, su mala política de contratación y el maltrato hacia sus profesionales. Luego les extraña que se vayan a otras comunidades”, denuncia Marisa Díaz, quien además insiste en que “por mucho que nos esforcemos los que quedamos y por muy buena voluntad le pongamos, no podemos garantizar una adecuada atención sanitaria en igualdad. Vamos a estar en cuadro, porque todo el mundo tardará en ser atendido y sin las garantías necesarias con estas medidas adoptadas por la administración sanitaria. Se está maltratando a la gente que no vive en las capitales. No es justo”