Fallece Agustín Jiménez, sacerdote que ejerció en Béjar y Valdesangil

La Diócesis de Plasencia ha comunicado el fallecimiento, en la madrugada de este miércoles, del sacerdote diocesano Agustín Jiménez García, natural de Peraleda de la Mata (Cáceres) y muy vinculado a la comarca de Béjar, donde ejerció su ministerio pastoral en Valdesangil y en la ciudad bejarana.

La noticia ha sido recibida con pesar entre los fieles que compartieron con él su labor sacerdotal y su actividad pastoral durante los años en los que estuvo destinado en la zona.

Funeral en Plasencia

Según ha informado la Diócesis de Plasencia, el funeral de cuerpo presente tendrá lugar este jueves 26 de junio, a las 10:30 horas, en la parroquia de San Nicolás, en Plasencia.

Tras la ceremonia, sus restos mortales serán trasladados al cementerio de su localidad natal, Peraleda de la Mata, donde recibirán sepultura.

Reconocimiento a su labor pastoral

En el comunicado difundido por la Diócesis se agradece la dedicación de don Agustín Jiménez García durante su ministerio sacerdotal, destacando el recuerdo que deja entre quienes compartieron con él la vida de las comunidades parroquiales.

La institución eclesiástica concluye su mensaje con una oración para que "el Señor conceda el descanso eterno, premie sus buenas obras y sea misericordioso con quien en la tierra ejerció, para bien de su Iglesia, el ministerio presbiteral".

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