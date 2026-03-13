La nueva imagen que se estrenará en la Semana Santa de Béjar este año

La Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias de Béjar contará desde esta Semana Santa con una nueva imagen que formará parte de los actos procesionales en la ciudad.

Se trata de una talla de Cristo crucificado de tamaño natural, donada a la iglesia de Santa María la Mayor por la familia Álvarez-Monteserín Rodríguez, autora también de la obra.

La escultura presentaba un avanzado estado de deterioro, por lo que fue sometida a un proceso de restauración llevado a cabo por Manuel Álvarez-Monteserín Izquierdo, miembro de la familia, quien asumió los trabajos de recuperación artística y estructural.

Salida procesional en el Vía Crucis de la Antigua

Según se acordó en la Junta General Ordinaria de la Hermandad, la nueva talla procesionará por primera vez este Viernes Santo en el tradicional Vía Crucis de la Antigua, uno de los actos más representativos de la Semana Santa de Béjar.

Una advocación consensuada

Con motivo de su incorporación al patrimonio devocional de la parroquia y de la propia hermandad, se estimó oportuno conferirle una advocación oficial bajo la que será venerada en adelante.

Tras el consenso alcanzado con el autor de la restauración y una vez conocido el informe emitido por un médico forense, la imagen ha sido designada como Santísimo Cristo del Último Suspiro de Santa María la Mayor.

Desde la Hermandad se trabaja ya en la preparación de las andas que portarán esta nueva talla durante su primera salida procesional.

Refuerzo del patrimonio religioso local

La incorporación de esta imagen contribuye a enriquecer el patrimonio artístico y devocional vinculado a las celebraciones de la Semana Santa bejarana, una tradición que año tras año va generando un fuerte arraigo social y cultural que reúne a numerosos fieles y visitantes.