El concejal de Gobernación agradece el trabajo de las fuerzas de orden

Como concejal responsable del área de Gobernación del Ayuntamiento de Béjar, Jose Luis Rodríguez Celador ha optado por las redes sociales, tan activas durante la epidemia por coronavirus, para expresar su agradecimiento a las fuerzas de orden por el trabajo que están desarrollando.

“Quiero expresar mi gratitud a la labor de Guardia Civil y Policía Nacional de nuestra ciudad, con acciones que van más allá de su ámbito "normal de actuación", asegura el titular de Gobernación del consistorio.

En lo relativo a las competencias municipales, el edil muestra su satisfacción en lo relativo al trabajo de Policía Local, Bomberos y Protección civil. “Me siento treméndamente satisfecho y, por qué no decirlo, orgulloso, de los cuerpos de Policía Local y Bomberos Béjar. Siempre al lado de la ciudadanía, haciendo más fácil este terrible momento”. Al servicio de voluntarios de Protección civil de Béjar, les menciona de forma particular, dado el caracter voluntario de sus componentes. “Una mención especial para Protección Civil Béjar. No olvidemos que son voluntarias y voluntarios que dejan su tiempo y su esfuerzo, de forma altruista, ayudando a los que más lo necesitan”.

“Mi aplauso emocionado para tod@s ell@s, extensivo al resto de trabajadoras y trabajadores municipales”, destaca el edil, haciendo publica una imagen propia que apunta a todos en general y ninguno en particular.