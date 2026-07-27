Cerca de 50 personas conocen la obra de Pedro de Marquina en Béjar

Cerca de cincuenta personas asistieron el pasado sábado 25 de julio a la charla sobre el maestro de cantería Pedro de Marquina en Béjar, organizada por el Grupo Cultural San Gil en el Palacio Ducal.

La actividad, celebrada a las 11.00 horas, concluyó con una visita al patio renacentista que el maestro cacereño diseñó y construyó por encargo del duque de Béjar.

Buena respuesta del público pese al horario matinal

El Grupo Cultural San Gil había programado la conferencia en una franja poco habitual para este tipo de actividades. Sin embargo, la presencia de público local y de visitantes confirmó, según la organización, la buena acogida de la propuesta.

Durante algo más de una hora, José Muñoz ofreció una aproximación biográfica a Pedro de Marquina y presentó los principales resultados de la investigación doctoral del arquitecto Fernando Enríquez Martín.

La exposición repasó la obra desarrollada por el maestro de cantería en Cáceres y su entorno entre 1551 y 1575, antes de abordar con mayor detalle sus trabajos en Béjar.

Las obras de Pedro de Marquina en Béjar

José Muñoz Domínguez diferenció entre las actuaciones acreditadas mediante documentación y aquellas atribuidas por sus características estilísticas, su cronología y la coincidencia de quienes promovieron los encargos.

Entre las obras conservadas analizó El patio del Palacio Ducal, La escalera de honor y La Fuente de la Venera.

También se refirió a elementos desaparecidos, como el Corredor de la Yedra y la portada monumental que comunicaba el palacio con la Plaza Mayor.

La conferencia abordó igualmente las intervenciones atribuidas a Marquina en la villa renacentista de El Bosque de Béjar. Entre ellas figuran su trazado general, el cerramiento de la fachada sur del palacete, el estanque, varios elementos de comunicación, el cenador nuevo con la Fuente de los Ocho Caños y el templete o cenador de la isla.

Una nueva atribución al maestro de cantería

José Muñoz propuso además atribuir a Pedro de Marquina el Arca de la Corredera, también conocida como Arca del Monte.

Esta construcción estaría relacionada con la renovación del sistema de abastecimiento de agua de Béjar acometida por el concejo en 1574, una fecha próxima al fallecimiento del maestro de cantería.

Coloquio y visita al patio del Palacio Ducal

Después de la charla se abrió un coloquio sobre diferentes cuestiones relacionadas con la figura y la obra de Pedro de Marquina.

Los asistentes se trasladaron posteriormente al patio del Palacio Ducal para observar directamente algunos de los elementos explicados durante la conferencia. El intercambio de comentarios continuó durante cerca de otra hora y se prolongó en el exterior del edificio.

El Grupo Cultural San Gil ha agradecido a los responsables del IES Ramón Olleros Gregorio las facilidades ofrecidas para celebrar la conferencia y la visita.