El Palacio Ducal de Béjar protagonista del cupón de la ONCE

El delegado territorial de la JCyL en Salamanca, Eloy Ruiz, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, presentaron en la jornada de ayer el cupón de la ONCE dedicado a Palacio Ducal de Béjar, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Junta de CyL. en Salamanca, y en el que han estado acompañados por la directora de ONCE de la ciudad, Esther Pérez.

El Palacio Ducal de Béjar, declarado monumento histórico artístico nacional en junio de 1931 se levanta en el siglo XVI sobre los restos de una alcazaba árabe, por encargo de los señores de Zúñiga. En la fachada exterior, que da a la Plaza Mayor, destacan los torreones cilíndricos y las torres.

El conjunto se completa con una escalera noble, dotada también de arquería, y una magnífica fuente denominada, por su decoración, como de la Venera. En su interior, destaca el patio, con galerías de arcos y columnas semijónicas en dos alas y en ambos pisos, sobre cuyas enjutas alternan los escudos de Francisco de Zúñiga y doña Guiomar de Mendoza.

En uno de los lienzos se desarrolla la escalera, que recibe entrada y luz desde el patio por una serie de arcos rampantes, muy aplanados, que se sostienen sobre columnas jónicas.

Esta no es la primera vez que el cupón de la ONCE promociona la ciudad de Béjar. En junio de 2020, el boleto difundió una imagen del Corpus Christi de Béjar y sus hombres de musgo, cupón que no fue sorteado debido a la situación de COVID-19 existente. La Plaza de Toros en 2006 o la Fuente de los ocho caños de El Bosque de Béjar en 2008 han sido otras de las imágenes que han aparecido en el cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.