La suerte sonríe a Béjar con un premio de 231.846 € de la ONCE

La ciudad de Béjar ha sido agraciada esta semana con un importante premio de la ONCE. En el sorteo del Eurojackpot celebrado el martes 30 de septiembre, un boleto adquirido en el barrio de Los Praos ha resultado premiado con 231.846 euros, correspondiente a la categoría de 5 aciertos más 1 número “sol”.

El cupón fue vendido por Belén Pellico Sáez, agente vendedora de la ONCE en Béjar, que diariamente ofrece productos de juego responsable desde su punto de venta habitual en esta zona residencial de la ciudad. El premio ha generado un ambiente de alegría entre los vecinos y clientes habituales, muchos de los cuales conocen personalmente a la vendedora.

Eurojackpot

El Eurojackpot es uno de los sorteos europeos más populares, gestionado en España por la ONCE, y se celebra dos veces por semana. Los participantes deben acertar cinco números principales y dos complementarios llamados “soles”. En esta ocasión, el boleto premiado en Béjar logró cinco aciertos más uno de los soles, lo que le ha valido uno de los premios más relevantes de la jornada.

Desde la organización ONCE, se recuerda que este sorteo reparte premios millonarios cada semana, con un bote mínimo de 10 millones de euros que puede acumularse si no hay ganadores de primera categoría. El próximo sorteo tendrá lugar el viernes 3 de octubre, con un bote estimado de 28 millones de euros.