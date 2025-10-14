"Carolina Purpurina" llega a Béjar para visibilizar las enfermedades raras

Con motivo del Día Mundial de las Mujeres Escritoras, Béjar acogerá mañana la presentación del nuevo volumen de la saga Carolina Purpurina, titulado Brillantes aventuras de gira. El acto se celebrará a las 12:00 h en el CEIP Marqués de Valero y contará con la presencia de sus autoras: la joven escritora Isabel Plantinet y su madre, Laura Rivera.

La obra retoma la vida real de Carolina, la única niña con diagnóstico confirmado de Leucodistrofia TUBB4A en Castilla y León, una enfermedad neurodegenerativa de origen genético. Aunque está inspirada en su vida, el mensaje central no gira en torno a la discapacidad, sino a la capacidad, la resiliencia y la esperanza.

Durante la presentación, se leerá un capítulo ambientado en Salamanca. Además, la compra del libro colaborará con la Fundación TUBB4A y ELA España para financiar un ensayo clínico pionero en España que busca avanzar en terapias génicas para combatir esta enfermedad rara.

La saga Carolina Purpurina ha sido galardonada con múltiples premios literarios infantiles y reconocimientos de valores, y ha sido traducida a varios idiomas. La autora Isabel comenzó a gestar sus relatos a través de las redacciones escolares, transformando las vivencias de su hermana en cuentos con un toque mágico: “con un puñadito de purpurina” que simboliza la luz frente a la adversidad.

Para la directora del CEIP, Carolina Fraile González, “ser anfitriones de estas autoras, una niña de 10 años y su madre, será una experiencia muy inspiradora para nuestros alumnos”. Según las autoras, con este tipo de iniciativas buscan que los centros educativos integren estas historias en sus planes de lectura como forma de normalizar la diversidad.