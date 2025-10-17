Carolina Purpurina llena de luz y emoción el CEIP Marqués de Valero

El CEIP Marqués de Valero de Béjar se convirtió este miércoles en un verdadero festival de color, emoción y literatura inclusiva, con la esperada presentación de los libros de Carolina Purpurina. La actividad, organizada con motivo del Día Mundial de las Mujeres Escritoras, contó con la participación de todo el centro educativo: alumnado, profesorado y personal, todos ataviados con ropa brillante, purpurina, lentejuelas y mucha ilusión.

El evento fue mucho más que una presentación literaria. Desde los más pequeños de Infantil hasta los mayores de Primaria, cada clase preparó con esmero una sorpresa para las autoras: poemas, dibujos, manualidades y textos inspirados en la protagonista, Carolina, que emocionada los recibió en persona. Su presencia, junto a su hermana Isabel Plantinet —autora con tan solo 10 años— y su madre Laura Rivera, dejó una profunda huella entre los asistentes.

Uno de los momentos más especiales fue cuando se vivió el ritual simbólico de la purpurina, esencia del proyecto:

“Si ponemos un poco de purpurina en la mano y soplamos, todos los problemas vuelan y desaparecen, como la purpurina”, explicaron las autoras. Los niños y niñas del centro participaron con entusiasmo, compartiendo ese gesto de esperanza y magia que define a Carolina Purpurina.

El evento concluyó con una firma de ejemplares y con un gran ambiente festivo: se bailó y se cantó la banda sonora del libro, y sonó “La Morocha”, la canción favorita de Carolina, que todos celebraron entre risas, bailes, aplausos y mucha alegría.

La saga Carolina Purpurina, traducida a varios idiomas y premiada por su valor educativo y literario, continúa su gira con el objetivo de visibilizar la Leucodistrofia TUBB4A y recaudar fondos para su investigación a través de la Fundación TUBB4A y la Asociación ELA España.