Béjar acoge una nueva sesión de la Relectio Diversitas sobre la Escuela de Salamanca

El Convento de San Francisco de Béjar acogerá el próximo 29 de mayo, a las 19:00 horas, una nueva cita del ciclo Relectio Diversitas, dedicado en esta ocasión a la Escuela de Salamanca.

El encuentro tendrá lugar en el salón de actos del convento, situado en la calle Ronda de Navarra, 7, y contará con la participación de María Martín Gómez, de la Universidad de Salamanca, y Ricardo Rivero Ortega, también vinculado a la USAL.

Una actividad vinculada al CIDH Diversitas

La sesión se plantea como un conversatorio abierto en torno al legado intelectual de la Escuela de Salamanca, una corriente de pensamiento clave en la historia universitaria, jurídica y política española.

La actividad está organizada en el marco del CIDH Diversitas, centro de investigación de la Universidad de Salamanca, y se integra en la programación vinculada al VIII Centenario de la Escuela de Salamanca.