Los Alumnos del Maria Auxiliadora contra las barreras arquitectónicas

Tras el lema “Rompiendo barreras”, los alumnos de 3º de eso del colegio maría auxiliadora integrantes del proyecto de aprendizaje y servicio Una sola voz, pretenden la eliminación de obstáculos que impidan el acceso pleno y la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad. Estas barreras pueden ser físicas, como escaleras que impiden el acceso a un edificio, o barreras sociales, como la falta de comprensión o aceptación de las personas con discapacidad.

El objetivo de "romper barreras" es crear una sociedad más inclusiva y accesible para todos, independientemente de su capacidad.

A lo largo de este curso escolar, los integrantes del proyecto han investigado sobre los distintos tipos de discapacidades que nos rodean para tratar de minimizarlas en el centro escolar. Así, por ejemplo, han realizado talleres sobre el lenguaje de signos, el braille o recogido basuraleza con personas con discapacidad funcional e intelectual. Ahora toca el turno a las personas invidentes. Los alumnos han utilizado códigos QR mediante los cuales van a poder conocer en todo momento la zona del colegio en la que se encuentran. Dar con esta solución no ha sido sencillo. Los códigos QR pueden ser escaneados por un teléfono inteligente para desplegar información, como un enlace a un sitio web. Sin embargo, estos códigos no son accesibles para las personas invidentes, ya que sencillamente ellos no pueden conocer la localización del código debido a su discapacidad. Por este motivo, los alumnos han introducido un sistema de códigos QR adaptado para personas con discapacidades visuales. El sistema utiliza sonidos para indicar la presencia del código QR y seguidamente leer el contenido del mismo a través de una función de lectura de voz.

Gracias a la inquietud de estos alumnos y una aplicación móvil, las personas invidentes ya podrán desplazarse por el centro escolar de forma más sencilla. Además, el próximo 8 de febrero los alumnos del proyecto contarán con la visita de Enrique Sánchez-Guijo, Director General de deportes de Castilla y León y 5 veces medallista paralímpico (invidente), al que quieren presentar su proyecto.