Caso Asesores: "La actuación del actual alcalde de Béjar es de extrema gravedad"

El Grupo Municipal Socialista de Béjar ha emitido una respuesta al comunicado del Alcalde de Béjar sobre la "rescisión del contrato laboral" de un grupo de asesores encargados de un plan de viabilidad para una empresa público-privada que gestionaría la estación de esquí de La Covatilla. En el comunicado, el PSOE de Béjar niega la existencia de dicho contrato y plantea serias dudas sobre la actuación del alcalde.

Los Socialistas afirman que el Ayuntamiento de Béjar no tiene registro de ningún contrato con asesores en el libro de decretos de alcaldía. El contrato al que hace referencia Luis Francisco Martín, según explica el PSOE, tiene como objeto un "Estudio de viabilidad del centro turístico Sierra de Béjar-La Covatilla", contrato cuya justificación trata sobre la necesidad de realizar un estudio de viabilidad de cara a una posible privatización, pero no se menciona la creación de una “empresa público-privada de gestión”. Además, el contrato no involucra a un grupo de asesores, sino a una sola persona, identificada como "asesora del alcalde".

Los socialistas han denunciado que han solicitado acceso al expediente de la contratación en varias ocasiones sin recibir respuesta. Además, han señalado que siguen sin conocer el nombre, procedencia, cualificación y justificación del otro asesor de confianza del alcalde.

El PSOE de Béjar considera que la situación es de "extrema gravedad" y que la falta de transparencia afecta la confianza en la institución municipal, lo que podría repercutir negativamente en proyectos comarcales y provinciales. Han instado al gobierno municipal de PP-VOX a asumir su responsabilidad en este asunto.

La polémica en torno a los asesores y los contratos en el Ayuntamiento de Béjar ha generado un debate público en la ciudad que continúa siendo el centro de atención en la actualidad.