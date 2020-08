Más de 300 personas en la Marea Blanca por el Hospital de Béjar

Unas 300 personas se manifestaron el pasado viernes, en la marcha que partió desde el centro de salud María Auxiliadora y que tras recorrer las calles de Béjar finalizó con una concentración en la Plaza Mayor, en el acto convocado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Los partidos políticos de la oposición decidieron no acudir y lo hicieron por diferentes razones tal y como ha publicado www.i-bejar.com.

La manifestación, en la que los participantes, con mascarilla, trataban de preservar la distancia de seguridad, estuvo encabezada por una pancarta portada por la alcaldesa y la concejala delegada del área, en la que se podía leer: “Hospitalización y Urgencias Hospitalarias 24 horas ya”. La misma reclamación que grupos como Tu Aportas lleva realizando hace semanas o con la que se inició una campaña de firmas que lleva recogida a día de hoy, 2.200 adhesiones.

El Partido Socialistas ha hecho público un comunicado en el que agradece la presencia de los participantes: “Muchas gracias a la ciudadanía bejarana, y en especial a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública que ayer acudieron a la marcha convocada en defensa de nuestro Hospital, cumpliendo todas las medidas de prevención. Un ejemplo de compromiso y responsabilidad”, publicaron, con especial atención a los trabajadores de la Sanidad Pública.

Desde el balcón del consistorio la alcaldesa leyó un manifiesto. Elena Martín Vázquez, justificó en la lucha contra la pandemia la razón por la que la gerencia del complejo hospitalario de Salamanca decidió “llevarse” efectivos y equipo a la capital. La alcaldesa calificó la postura del consistorio entonces como un ejercicio de responsabilidad. El plan de desescalada prometía el regreso de los medios materiales y humanos trasladados a Salamanca. Pero denunció el hecho de que los médicos de urgencias hospitalarias no hayan regresado a pesar de ser una promesa de la administración sanitaria. Con lo que se siguen sin poder realizar ingresos y coordinar la planta de hospitalización. Sin éstos el hospital no es un hospital (no se pueden hospitalizar pacientes).

La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento de Béjar ha sido paciente, pero anunció que “no existe voluntad” por parte de Salamanca de devolver los medios que se llevaron. Por estas razones se justificó la manifestación -con las medidas de seguridad necesarias- para reclamar el Hospital de Béjar.

La alcaldesa hizo un llamamiento a la Consejería de Sanidad para que no siga por ese camino de “deterioro de la Sanidad Pública”.