Miguel Heras gana la primera etapa de la Everest Trail Race by The Elements

El roadbook de la primera etapa marca 23 km y 2.563 metros de desnivel acumulado en un trazado que se ha realizado en una región fundamentalmente agrícola fuera de cualquier ruta turística. Por su complejidad, (no hay caminos claros ni puntos donde marcar) ha sido la etapa más difícil de todas las edicionespor parte de la organización para poder guiar a los participantes con las marcas visibles.Además, ante la imposibilidad de poder comprar agua o comida por parte de los corredores si se quedan sin víveres durante la etapa ya que no hay establecimientos como en las zonas más turísticas, el reglamento de la competición ha incorporado este año para evitar riesgos la obligatoriedad de recoger agua y complementos energéticos en los distintos puntos de control.

Como todos los participantes, Miguel Heras -vencedor de la primera etapa de la Everest Trail Race by The Elements- lleva una mochila con todo lo necesario a nivel personal para afrontar los 6 días de competición. El bejarano del equipo The Elements, vencedor de la pasada UltraPirineu, ha ganado la primera jornada de la Everest Trail Race By The Elements por delante del nepalí Summan Kulung con una diferencia de 1 minuto y 43 segundos. Heras ya midió sus fuerzas con el nepalí en la edición 2019 que venció Kulung. Ambos vuelven a encontrarse en una edición con un nuevo, espectacular, duro y técnico trazado. Jordi Gamito (Traça) ha completado el podio de etapa con la tercera posición con un tiempo de 2 horas y 55 minutos de esfuerzo.

En la categoría femenina la argentina María Silvina Pérez ha cruzado la línea de meta con un tiempo de 3 horas y 51 minutos. Lo ha hecho con buenas sensaciones y dejando atrás a la nepalí Phurwa Sherpa, quien ha defendido la primera posición hasta la última parte de la etapa. Una tachuela con un desnivel de 600 metros positivos en los últimos 5km y ha llegado a meta a escasos cuatro minutos de Pérez. En tercer lugar, la portuguesa Ester Alves (SWE) con un tiempo total de 4 horas y 2 minutos.

Desde la salida de la primera etapa de la Everest Trail Race By The Elements en el campamento de Dhap, los corredores han podido disfrutar con las vistas de algunos colosos del Himalaya como el Everest, el Lothse, el Numbur o el Katang. En Chyangsyngma, donde está montado el campamento de llegada de la primera etapa, los corredores duermen a 3.500 metros de altitud, cerca de la esperada cumbre del Pike Peak de la segunda etapa de mañana.