Béjar acoge este sábado el Campeonato de Castilla y León de Trial

El Ayuntamiento de Béjar presenta la celebración del Campeonato de Castilla y León de Trial, que tendrá lugar este próximo sábado, 6 de junio, en las instalaciones de La Cerrallana. Tras vivir la intensidad y el enorme éxito de convocatoria de la icónica Ruta Vetona el pasado fin de semana, Béjar no frena su ritmo deportivo y vuelve a convertirse en el foco de atención del ciclismo regional.

Esta importante cita es posible gracias al impecable y constante trabajo del Club Outzone, una entidad que está realizando una labor extraordinaria en la promoción de esta modalidad. Es especialmente destacable la trayectoria de su escuela, donde realizan un gran trabajo de cantera formando a jóvenes pilotos desde la base en valores deportivos y técnicos, algo que se verá reflejado este sábado con la participación de varios chicos y chicas en el campeonato.

La competición arrancará de forma escalonada a partir de las 16:00 horas. Como viene siendo habitual en el desarrollo de este campeonato, la parte final de la jornada se centrará en las espectaculares mangas finales de las categorías infantil y élite a partir de las 19:00 horas, un tramo especialmente dinámico y diseñado para el disfrute, asistencia y cercanía del público y aficionados en las zonas del circuito.

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Un adelanto para julio

Este campeonato regional es solo el preludio de lo que está por venir. Desde la concejalía de Deportes se adelanta que, gracias al esfuerzo y la impecable gestión del Club Outzone, Béjar se convertirá en el epicentro nacional del trial durante el próximo mes de julio con una importante actividad de gran envergadura que se anunciará detalladamente en las próximas fechas.