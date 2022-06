El PSOE llama al consenso en Guijuelo para beneficiarse de 400 millones de ayuda

Los socialistas salmantinos muestran su total respaldo y se ponen a disposición de la industria cárnica de Salamanca en la visita realizada hoy a la Feria del sector que se celebra en Guijuelo donde resaltaron el papel fundamental que representan para el desarrollo económico de la provincia.

Una delegación del PSOE de Salamanca, encabezada por el secretario general David Serrada, y el portavoz socialista en la Diputación Fernando Rubio, y donde también estaban presentes diversos cargos públicos y orgánicos locales y provinciales, ha realizado hoy una visita a la Feria de la Industria cárnica que se viene celebrando estos días en Guijuelo y donde, han trasladado y dejado patente, el apoyo de los socialistas salmantinos a este sector, “un sector fundamental para la economía de nuestra provincia” ha manifestado en declaraciones a los medios el secretario general David Serrada. Un sector, ha añadido, “que lleva el nombre de Salamanca por todos los rincones del mundo”.

Perte Agroalimentario.

En este sentido, el líder de los socialistas salmantinos ha aprovechado la visita para anunciar que el Gobierno de España ha destinado ya 1.000 millones de euros en un PERTE agroalimentario, parte de esta cuantía, en concreto 400 millones de euros, están destinados a la mejora a la industria agroalimentaria, “400 millones que llevan el nombre de Guijuelo” ha dicho, y para poder beneficiarse de ellos lo único que hay que hacer es que las instituciones públicas y las entidades privadas en al provincia lleguen a un acuerdo con el objetivo de presentar los mejores proyectos posibles “para que la industria cárnica, la industria de Guijuelo, la industria de Salamanca continúe progresando por la senda de calidad que ya tiene y por la que todos tenemos y debemos de trabajar”.

Frente a estas políticas del Gobierno de España nos encontramos con la Junta de Castilla y León, con Mañueco al frente, que lo único que hace y ha hecho por la industria cárnica y el sector “es nada”, ha denunciado Serrada, y por eso lo único a lo que ha venido a esta Feria es “a pasearse y a hacerse una foto” tirando de ese manido argumentario suyo “que ya no se cree nadie, para decir pero no decir nada, para prometer pero no cumplir” porque los problemas de nuestra tierra después de más de 30 años de gobierno del PP siguen siendo los mismos, “y el mejor ejemplo lo tenemos aquí donde el apoyo de la Junta a Guijuelo y a su industria sigue siendo el mismo hoy con el señor Mañueco y su vicepresidente de VOX que hace treinta años, es decir, nulo”.