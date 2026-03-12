 Pasar al contenido principal
Peromingo compra el antiguo molino para crear viviendas sociales

El Ayuntamiento de Peromingo adquiere el histórico molino con el objetivo de rehabilitarlo como viviendas de alquiler social y coliving para atraer nuevos vecinos.

Antiguo molino eléctrico de Peromingo adquirido para viviendas sociales
Vista del edificio histórico del antiguo molino que será rehabilitado
F. Blázquez

El Ayuntamiento de Peromingo ha anunciado la compra del antiguo molino del municipio, un edificio emblemático ligado a la memoria colectiva de varias generaciones de vecinos.

La operación supone un paso relevante dentro de la estrategia municipal para fijar población y dinamizar la vida social y económica del pueblo, según han explicado desde el Consistorio.

El inmueble, situado en el casco urbano, presenta un notable valor simbólico y patrimonial para la localidad. Con esta adquisición, el Ayuntamiento pretende recuperar un espacio histórico y darle un nuevo uso adaptado a las necesidades actuales del medio rural.

Viviendas sociales y coliving para atraer nuevos residentes

El proyecto municipal contempla la transformación del antiguo molino en viviendas de alquiler social y espacios de coliving, una fórmula orientada a facilitar la llegada de nuevos habitantes.

La iniciativa busca ofrecer oportunidades reales a personas interesadas en trasladarse a Peromingo para trabajar, emprender o teletrabajar, aprovechando también el espacio de coworking existente en la localidad.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia destinada a generar actividad económica y revitalizar el tejido demográfico del municipio, en línea con los retos que afrontan muchos pueblos del entorno de Béjar.

Un edificio con valor histórico y características singulares

El inmueble adquirido destaca por su estructura de muros de piedra de granito y por su amplia superficie, con 226 metros cuadrados en cada planta.

El edificio se distribuye en dos plantas principales y un sótano, además de conservar elementos originales vinculados a su antigua actividad industrial.

El edificio cuenta además con balcones con vistas a la plaza y mantiene parte de la maquinaria original, lo que refuerza su valor patrimonial.

Apoyo institucional para impulsar el proyecto

El Consistorio ha destacado el respaldo de la Junta de Castilla y León, cuya colaboración será clave para la financiación y desarrollo de la iniciativa.

El objetivo final es recuperar un edificio con valor histórico y convertirlo en una herramienta de futuro, capaz de atraer nuevas historias de vida sin perder las raíces del municipio.

