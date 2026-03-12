Peromingo compra el antiguo molino para crear viviendas sociales

El Ayuntamiento de Peromingo ha anunciado la compra del antiguo molino del municipio, un edificio emblemático ligado a la memoria colectiva de varias generaciones de vecinos.

La operación supone un paso relevante dentro de la estrategia municipal para fijar población y dinamizar la vida social y económica del pueblo, según han explicado desde el Consistorio.

El inmueble, situado en el casco urbano, presenta un notable valor simbólico y patrimonial para la localidad. Con esta adquisición, el Ayuntamiento pretende recuperar un espacio histórico y darle un nuevo uso adaptado a las necesidades actuales del medio rural.

Viviendas sociales y coliving para atraer nuevos residentes

El proyecto municipal contempla la transformación del antiguo molino en viviendas de alquiler social y espacios de coliving, una fórmula orientada a facilitar la llegada de nuevos habitantes.

La iniciativa busca ofrecer oportunidades reales a personas interesadas en trasladarse a Peromingo para trabajar, emprender o teletrabajar, aprovechando también el espacio de coworking existente en la localidad.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia destinada a generar actividad económica y revitalizar el tejido demográfico del municipio, en línea con los retos que afrontan muchos pueblos del entorno de Béjar.

Un edificio con valor histórico y características singulares

El inmueble adquirido destaca por su estructura de muros de piedra de granito y por su amplia superficie, con 226 metros cuadrados en cada planta.

El edificio se distribuye en dos plantas principales y un sótano, además de conservar elementos originales vinculados a su antigua actividad industrial.

El edificio cuenta además con balcones con vistas a la plaza y mantiene parte de la maquinaria original, lo que refuerza su valor patrimonial.

Apoyo institucional para impulsar el proyecto

El Consistorio ha destacado el respaldo de la Junta de Castilla y León, cuya colaboración será clave para la financiación y desarrollo de la iniciativa.

El objetivo final es recuperar un edificio con valor histórico y convertirlo en una herramienta de futuro, capaz de atraer nuevas historias de vida sin perder las raíces del municipio.