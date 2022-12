Todo dispuesto en Béjar para la Carrera del Pavo 2022

El concejal de Deportes Luis Hernández Téllez junto con M.ª Carmen Hernández, responsable del Club de Atletismo Bejarano, presentaron la tradicional Carrera del Pavo.

Después de dos años sin poder celebrar esta actividad deportiva y familiar finalmente se podrá celebrar el 24 de diciembre a partir de las 16:00 horas en la zona de la Plaza de España.

Con motivo de la instalación del parque navideño, con la pista de hielo, atracciones para los más pequeños y la pista de autos de choque, la zona de organización de la prueba se traslada a la Plaza de España, modificando los recorridos habituales.

Es por ello que las carreras de los más pequeños y pequeñas (hasta categoría infantil) se desarrollarán en la Plaza de España y Avenida del Ejército. Los cadetes realizarán dos vueltas a un circuito que recorrerá la Calle Mayor hasta el murallón continuando por la Calle Colón hasta la Plaza de España.

El recorrido para las categorías Juvenil, Junior, Absoluta y Veteranos/as también se verá modificando para cubrir la distancia de 4.500 metros, la salida tendrá lugar en Pza. de España, continuando por el cruce hasta la C/ Libertad, Puerta de Ávila, C/ Mayor de Reinoso, Paseo Ramón y Cajal, C/ Colón, Plaza de España y posteriormente dar dos vueltas al recorrido habitual con el paso por Plaza De España continuando por el cruce hasta la Calle Libertad, Puerta de Ávila, C/ Mayor de Reinoso, C/ Mayor de Pardiñas, Pza. de la Piedad, C/ Mayor de Pardiñas, Pza. Mayor, C/ Las Armas, C/ Colón, Pza. de España, C/ Zúñiga Rodríguez y meta en Pza. de Santa Teresa.

Tanto el edil como la responsable del Club Atletismo Bejarano quisieron agradecer la colaboración de Policía Local y Protección Civil así como a las empresas y establecimientos colaboradores su participación en esta carrera y pidió la compresión de la ciudadanía en cuanto a los cortes de tráfico que serán aproximadamente de 60 minutos, dependiendo de la calle.

Las inscripciones ya están abiertas, siendo estas y se podrán realizar a través de la página web de Ayuntamiento (www.aytobejar/deportes/carreradelpavo2022) cerrándose el plazo de inscripción el miércoles 21 de diciembre, o hasta completar la cifra de 1.000 inscritos.

La entrega de premios se realizará en el Parque Municipal, a partir de las 18:00 horas, además a la entrada en meta todos/as los/as participantes recibirán un regalo navideño.