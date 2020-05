Las terrazas y los amigos tendrán que esperar

Dado que la Zona de Salud de Béjar no está incluida en las áreas propuestas para pasar a la Fase 1 o inicial de la desescalada por COVID-19, nuestra ciudad continúa en la Fase 0. Por este motivo desde el Ayuntamiento hacen hincapié en recordar a la ciudadanía que las actividades permitidas siguen siendo las mismas que hasta ahora, las incluidas en la Fase 0:

Paseos, una vez al día y de acuerdo con las franjas de edad y horarios establecidos.

Práctica de deporte individual dentro del término municipal, una vez al día y de acuerdo con las franjas horarias establecidas.

Entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y entrenamiento básico de ligas profesionales.

Apertura de comercios y otros establecimientos de hasta 400 metros cuadrados previa cita y atención individualizada.

Apertura de establecimientos de hostelería y restauración exclusivamente para el servicio de entrega a domicilio o recogida de pedidos para llevar.

Atención de huertos familiares de autoconsumo dentro del término municipal o en uno adyacente al mismo.

Cualquier otra actividad no incluida en este listado o que no haya sido autorizada con anterioridad a la misma, no está permitida.

No está permitido, por tanto, el contacto social en grupos reducidos, la apertura sin cita previa del pequeño comercio, locales y establecimientos, los velatorios, la apertura de terrazas, hoteles o alojamientos turísticos, las actividades de culto, ni cualquier otra actividad contemplada en la Fase 1.

Desde el Ayuntamiento de Béjar se insta a la ciudadanía a cumplir las medidas de distanciamiento social e higiene indicadas por las autoridades sanitarias y recuerda que es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público.

Enfermos

Lo que llevamos de semana se ha saldado con un importante número de enfermos con síntomas compatibles con el coronavirus. Desde el pasado lunes han sido 119 las personas enfermas contabilizadas por las autoridades sanitarias de Castilla y León, destacando los 78 enfermos del pasado miércoles, cuando la semana anterior apenas hubo enfermos registrados.