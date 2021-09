International Institute of Site Planning pide sensibilidad para El Bosque de Béjar

El boletín sobre jardines y sitios históricos In Situ, publicado en Washington DC por el International Institute of Site Planning (IISITEP) y dirigido por la paisajista Beatriz de Winthuysen Coffin (FASLA), se hace eco de la preocupante intervención que se ejecuta desde junio pasado en la terraza de la Huerta del El Bosque. No es la primera vez que In Situ acoge noticias relacionadas con este BIC-Jardín Histórico, “generalmente para lamentarse de intervenciones tan inadecuadas y agresivas como la actual”,tal y como destacan desde la plataforma para la defensa de El bosque y el Grupo Cultural San Gil, desde donde se da a conocer el contenido de la publicación. “Sí que podría ser la primera ocasión en que las administraciones propietarias del BIC, para variar, cambiasen de rumbo e hicieran caso a los expertos”, añaden.

En el último número del boletín In Situ, vol. 35, nº 1, agosto de 2021, se publica una reseña sobre la reciente intervención de las administraciones en la terraza de la Huerta de Abajo de El Bosque, una nueva llamada de atención, en este caso internacional, en la que se pide a las autoridades la necesaria delicadeza y tino para recuperar la esencia de esta villa de recreo del Renacimiento.

La nota incluye un llamamiento para salvar El Bosque de Béjar desde la sensibilidad de la experiencia estética, el amor a las plantas y el respeto por la Naturaleza, apelando a un conocido lugar común en jardinería histórica, «el espíritu del lugar», y se ilustra con la cubierta del libro que sobre esta villa de recreo publicó el Grupo Cultural San Gil hace dos años, una obra de María Dolores González Canalejo en la que se pueden encontrar muchas claves para la adecuada recuperación del BIC.

Este es parte del contenido publicado: «Esperemos que se pueda mejorar sin maltratar lo que ya existe [...] que la luz tamizada a través de su verdura y aguas diga lo que se debe conservar, o rehacer para las generaciones venideras».

La PDBB espera que también se haga eco de este desastre otra publicación señera sobre la materia, la británica Historic Gardens Review, en cuyo newsletter de junio-julio se preveía incluir la correspondiente reseña crítica.